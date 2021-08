annonse

annonse

Mulla Abdul Ghani Baradar er i Kabul for å diskutere regjeringsdannelse. Flere andre Taliban-ledere er også på plass.

– Han er i Kabul for å møte jihadistledere og politikere for å danne en inkluderende regjering, sier en høytstående Taliban-kilde.

Baradar grunnla Taliban sammen med mulla Omar i 1994. Han ble pågrepet i Pakistan i 2010 og holdt fengslet helt til USA i 2018 ba pakistanske myndigheter om å løslate ham for å få fortgang på de såkalte fredssamtalene.

annonse

Etter løslatelsen ble han utnevnt til leder av opprørernes politiske kontor i Doha.

Tirsdag returnerte Baradar fra Qatar til Kandahar, Talibans gamle hovedsete, der han ble mottatt som en helt, skriver NTB.

Terror-ettersøkt

Flere andre sentrale Taliban-ledere er også på plass i Kabul, blant dem Khalil Haqqani som USA har utlovet 45 millioner kroner i dusør for.

annonse

NTB skriver at Haqqani tidligere i uka møtte lederen for det afghanske fredsrådet i den tidligere regjeringe, Abdullah Abdullah. Haqqani-nettverket skal få ansvaret for sikkerheten i den afghanske hovedstaden. De er tidligere anklaget for å ha stått bak en rekke terroraksjoner i hovedstaden.

Det var i sin tid Jalauddin Haqqani som etablerte Haqqani-nettverket, mens det nå ledes av hans sønn Sirajuddin Haqqani etter farens død i 2018.

Ny regjering

Taliban har lovet å presentere en ny og inkluderende regjering innen få uker.

– Juridiske, religiøse og utenrikspolitiske eksperter i Taliban sikter mot å presentere regjeringsplaner innen noen få uker, sier en talsmann til Reuters.

Det spekuleres i at styringsmodellen til Taliban kan innebære at deres leder Hibatullah Akhundzada (60) vil fungere som «øverste leder» noe i likhet med den rollen som Ali Khamenei har i Iran. Baradar kan gå inn i en rolle som utøvende politisk ledere utpekt av Akhundzada. Få tror Taliban kommer til å ritualiserer sin makt i form av brede folkelige valg. Akhundzada har ledet Taliban siden forgjengeren ble drept i et amerikansk droneangrep i 2016.

Taliban har også lovet amnesti til de som har samarbeidet med utenlandske styrker og det de omtaler som en marionettregjering, men flere rapporter tyder på at dette ikke overholdes konsekvent. Taliban skal ha gått hus til hus og lett etter tidligere motstandere. Flere skal også være drept.

annonse

I en konfidensiell FN-rapport rapporteres det at Taliban trapper opp jakten på mennesker som arbeidet og bisto amerikanske og NATO-styrker. Rapporten er utarbeidet av Norwegian Centre for Global Analyses, en organisasjon som innhenter etterretning for FN.

– Taliban arresterer og/eller truer med å drepe eller arrestere familiemedlemmene til sentrale personer med mindre de overgir seg til Taliban, slås det fast i rapporten.

Nytt fly har landet

– Vi kan bekrefte at et fly med norske borgere, en lokalt ansatt med familie og andre lands borgere landet i dag morges i Oslo, skriver pressetalsperson Ragnhild Håland Simenstad i Utenriksdepartementet (UD) en epost til NRK.

UD vil ikke s hvor mange som var om bord i flyet.

Flyet som landet lørdag, er det tredje som har landet i Norge med evakuerte denne uka.

Fredag landet et fly med 23 norske borgere, noen familiemedlemmer til lokalt ansatte afghanere og noen europeiske borgere. Onsdag landet et fly med fem UD-ansatte og ni medarbeidere fra Forsvarets sanitet til Norge. Ingen av disse flyene var i nærheten av å være fulle fordi det er store vansker med å få riktig mennesker inn på flyplassen på grunn av kaoset av desperate mennesker utenfor.

På en pressekonferanse fredag ettermiddag sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at rundt 200 nordmenn har registrert at de befinner seg i Afghanistan på Reiseregistrering.no.

– Vi vil evakuere de vi kan så langt det er åpning for det. Men det kan ta lenger tid å evakuere enn vi ønsker, og det er ingen garanti for at vi kommer til å klare å få alle norske borgere ut av Kabul i denne evakueringen, sa Eriksen Søreide ifølge NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474