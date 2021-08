annonse

annonse

Blir med i en ekslusiv klubb av stater som besitter slik laserteknologi.

Defense-blog melder at det tyrkiske forsvarsfirmaet Meteksan Defense Industry Inc. har utviklet et nytt toppmoderne bakkebasert lasersystem, kalt NAZAR. NAZAR blir omtalt som et av de mest oppsiktsvekkende prosjektene i den blomstrende tyrkiske forsvarsindustrien.

Systemet vil bli vist frem for første gang på The International Defence Industry Fair (IDEF) i Istanbul senere i år.

annonse

NAZAR-prosjektet, som inneholder en teknologi som svært få land i verden mestrer, blir omtalt som et strategisk viktig prosjekt for Tyrkia. Ved hjelp av toppmoderne «soft-kill»-evner er NAZAR spesielt utviklet for å ta ut presisjonsstyrte, elektro-optiske (EO) og infrarøde (IR) EO/IR-missiler, som gjør lasersystemet spesielt egnet til å beskytte kritiske baser og andre anlegg.

Les også: Pentagon ønsker å teste futuristiske rombaserte laser- og partikkelstrålevåpen innen 2023

NAZAR er utviklet ikke bare for å være effektivt mot EO/IR -styrte missiler, men også for å ha rekognoserings- og overvåkingskapasiteter, som vil gi fordeler mot asymmetriske trusler. Systemet vil også kunne fungere i integrasjon med andre sensorer og systemer for å øke den totale effektiviteten til våpenet.

annonse

Energien som trengs for driften av systemet leveres av en egen generator, så det er ikke behov for en ekstern strømkilde. Innledningsvis vil NAZAR kun kunne brukes på transporterbare mobile plattformer. Men etter at det landbaserte systemet er operasjonelt, vil produsenten gjøre de nødvendige modifikasjonene for å montere systemet på krigsskip til anti-skip missilforsvar (ASMD).

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474