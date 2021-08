annonse

annonse

– Vær så snill å evakuere oss.

En amerikansk mor fanget i det Taliban-kontrollerte Afghanistan er redd hun aldri vil se sine barn igjen. Hun har gått i dekning sammen med andre familiemedlemmer og afghanske allierte, og klarer ikke å ta seg til flyplassen i Kabul, som kontrolleres av USA, der hun kan evakueres.

– Jeg har virkelig gitt opp håpet, gitt opp håpet om å komme meg til flyplassen, sier kvinnen til Fox News.

Informasjon om kvinnens identitet holdes tilbake grunnet bekymringer for hennes sikkerhet.

Kvinnen forteller at det er så mange som 20 Taliban-kontrollpunkter mellom stedet der hun befinner seg og flyplassen i Kabul. Kvinnen er kun en av et usikkert antall amerikanske borgere som er fanget på fiendtlig territorium i Afghanistan.

Kvinnen skal ha blitt pisket av Taliban-soldater da hun ved et tilfelle forsøkte å komme seg gjennom. En mann skal ha blitt skutt i hodet ved siden av henne ved et annet forsøk. Siden den gang har hun vært i dekning.

– Vi er helt knust. Vi frykter for våre liv. Hver gang en bil passerer forbi, så føler jeg at de kommer til å kjøre inn og henrette oss. Jeg vet ikke om jeg kommer til å se mine barn igjen, sier hun.

Frykter soldatene

Til tross for at Taliban har forsikret USA om at amerikanere vil få passere Taliban-sjekkpunkter for å komme til flyplassen, vegrer kvinnen seg for å vise sitt pass til soldater, som også kan tilhøre andre terrorgrupper, som IS og al-Qaida.

– De har ikke uniform på, en skikkelig militær- eller politiuniform, som du kan kjenne dem igjen på. De er alle bevæpnede, sier kvinnen.

Nå har hun en bønn til president Biden.

– Vær så snill, herr president. Vær så snill å evakuere oss. Vi trenger hjelp.

Per lørdag kveld var kvinnen i dekning sammen med sin tante, et tidligere medlem av det afghanske parlamentet, sin onkel, og et ukjent antall andre personer, inklusive barn.

Hennes bror, en tidligere tolk for militæret, som nå befinner seg i Storbritannia, har sagt at to av hans kolleger har blitt drept av Taliban-krigere de siste dagene.

Tre tilgangetatte afghanske offiserer være hengt i Kabul av Taliban ifølge kilder referert av Fox News.

Kommunikasjon

Kvinnen har gjort et opptak av seg selv, som hun har sendt til kongressrepresentanten Carol Miller fra West Virginia.

We just received this audio from an incredibly brave American in Kabul. She was attacked each time she tried to reach the airport. Despite the danger to herself, she wants us to share this. We must guarantee the safety of Americans and our allies before it is too late. pic.twitter.com/Oq6R7YuWuJ

— Rep. Carol Miller (@RepCarolMiller) August 21, 2021