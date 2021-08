annonse

Stats- og regjeringslederne i G7-landene skal etter planen delta på et digitalt møte tirsdag der de skal diskutere situasjonen i Afghanistan.

Det skriver Storbritannias statsminister Boris Johnson søndag.

– Det er nødvendig at det internasjonale samfunnet jobber sammen for å sikre trygge evakueringer, for å unngå en humanitær krise og for å støtte det afghanske folket i å sikre gevinsten fra de siste 20 årene, skriver Johnson på Twitter.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.

