«Den kaldeste april på 40 år», sa Reddals-bonden som ville ha nypoteter klar til 17. mai i år.

Vi husker januar og februar på Sørlandet i vinter. Ikke den varmeste vinteren vi har hatt! I sommer fikk vi riktignok noen flotte smeigedager, som vel de fleste satte pris på. Men det har vi opplevd før også! Jeg husker fra barndommen at mor kom med våte vaskekluter og la på panna til oss barna for at vi skulle få sove i tropenatta.

Hvor kommer disse klimaskremslene fra? Jo, fra FN. Er FN til å stole på?

De har enda ikke klart å bevise sin påstand, men sier at de ikke har noen annen forklaring enn at klimagassene har skylden. I vikingtiden hadde jorda en varmetopp, varmere enn nå. Hvordan forklarer FN dette? Det var enda varmere i romertiden. Hva var grunnen? Eller hva med varmetoppen i bronsealderen?

Disse varmetoppene har kommet med omkring 1000 års mellomrom. Kan det tenkes at det er naturlover som rår? Hvorfor kommer denne alarmmeldingen fra FN etter to år med veldig nedsatt flytrafikk? Hjelper det ikke med reduserte utslipp?

Hvorfor er det så bra med strøm fra havvindmøller? De sier at det koster kr 2 pr kWh å produsere den. Hva skal forbrukerne betale? 25 % av oljen går til industrien for å lage hundrevis av produkter som vi bruker i hverdagen. Hvorfor hører vi så lite om det?

Hvorfor er FN så redd for varme? Historien har vist oss at menneskene har gjort det best i varme perioder. I kalde perioder har det vært sult og nød, uten store fremskritt. Vi bør være glade for at den lille istid er over og at temperaturen er på vei oppover!

Kan det tenkes at FN lurer oss? Kanskje vi ikke skal ta alt for god fisk, men tenke litt selv!

Her er et sitat fra en e-post jeg nylig fikk: «Når det gjelder klima har jeg gitt opp. Folk tenker ikke selv lenger. De hører på sin fører – akkurat som på 30-tallet. Historien gjentar seg…..Barn blir kjørt til trening og skole som den største selvfølge. Den dagen de må ta ansvaret selv får de ingen jobb og strømprisen er på 5 Kr/Kwh og dieselprisen er på 30 Kr/liter. Jeg er glad jeg er født på 60-tallet og sannsynligvis slipper å oppleve dette. Puh, jeg er født i siste liten…….For neste generasjon er oljefondet oppbrukt!»

