Norges største avis har to vidt forskjellige vinklinger i to demonstrasjoner som har preget verden det siste året.

Lørdag har VG valgt følgende overskrift om coronademonstrasjonene i Australia: «Tusenvis demonstrerer i Australia mens smitten stiger: − Latterlig».

Utspillet er fra politiet i byen Melbourne.

– Ingen burde demonstrere nå. Hver demonstrant som vi kan identifisere og pågripe får en bot på 5500 dollar. Det er latterlig at noen er så egoistiske og gjør dette, sa politisjefen i byen, ifølge VG.

Peppersprayet barn

Norges største avis har ikke valgt å intervjue, eller vise til meningene til noen av de flere tusen som gikk i tog for å protestere mot myndighetene i landet.

Det er kun politimesteren som har fått komme til ordet i VG.

På sosiale medier er det lagt ut flere videoer og meldinger om hvorfor folk er sinte og hvorfor de demonstrerer. En video som er blitt delt mye viser en ung gutt etter at han ble sprayet med pepperspray av politiet.

Gutten hadde et skilt med påskriften «la meg leke».

Melbourne 🇭🇲 Anti Lockdown…This was the most disturbing scene of the day….Police Pepper sprayed a kid holding a "Let me Play" sign…These Alleged Covid Safe Rules are designed to stop you discussing anything in groups …it's as simple as that 👊 pic.twitter.com/Qerz8xZPMO — 𝙇𝙏𝙍𝙉8 𝙀𝙉𝘿𝙉 (@ATLEASTDIETRYN) August 21, 2021

Det er uvisst hvorfor VG har utelatt å vise til de mange videoene som viser hvorfor folk demonstrerer og hva de ønsker.

Les også: VG får kritikk for «propaganda-artikkel»: – Dette var dråpen. For en skam!

«Fredelige Black Lives Matter»

Da Black Lives Matter holdt mange av sine voldelige demonstrasjoner i 2020, etter dødsfallet på George Floyd, var det lite skriverer i både VG og de største norske avisene om bråket som foregikk.

Resett var en av få norske nettaviser som la ut videoer av de brutale angrepene som ble utført av Black Lives Matter. Opptøyene kostet amerikanske skattebetalere flere hundre milliarder dollar.

I BLM-opptøyene ble også flere sivile personer drept.

VG hadde imidlertid en annen vinkling på Black Lives Matters demonstrasjonene.

I en sak publisert i september i fjor, som man må lese bak betalingsmur, står det at «Black Lives Matter-demonstrasjoner har vært fredelige, ifølge en rapport.

«I motsetning til antagelser om at Black Lives Matter-demonstrasjonene i USA har vært voldelige, viser en ny granskingsrapport snarere at nesten alle protestene har vært fredelige», skrev VG.

Video

I VGs sak, der de viser til rapporten, finnes det ingen video eller bilder som viser de mange opptøyene forårsaket av Black Lives Matter. VG fremlegger heller ikke video av de mange hundre butikkene som ble plyndret i forbindelse med BLM-demonstrasjoner.

Les også: Her presser Black Lives Matter-tilhengeren et kne mot halsen til to år gammel gutt

Resett vedlegger derfor flere videoer der leseren selv kan bedømme om BLM-demonstrasjoner har vært «fredelige».

Black Lives Matter rioters chant, "No justice, no peace, take it to the streets and f*** the police," as they watch a Philadelphia Police SUV they set on fire, burn. pic.twitter.com/zTAoxtnyro — 🇺🇸🦅 P💥A💥T💥R💥I💥O💥T🦅🇺🇸 (@BlessUSA2024) October 27, 2020

Police on the run as black lives matter riot in Philadelphia. pic.twitter.com/U8DGCj8UIy — TBS Viral (@tbs_viral) October 28, 2020

I en av videoene kan man høre at demonstrantene roper «svart makt». Demonstrantene jaktet på hvite mennesker.

– Er han hvit? Hvor er hvitingen? Bank opp alle hvite personer, ropes det i det noen blir angrepet.

Ett av de mest kjente ropene til Black Lives Matter lyder slik:

«Hva vil vi ha? Døde politifolk! Når vil vi ha det? Nå!»

Les også: Høyre-politiker enig med Black Lives Matter-aktivist som vil rive ned bilder av Jesus og hans «hvite venner»

