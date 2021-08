annonse

– Hver dag har jeg rundt 20 pasientkonsultasjoner, og fire-fem av dem handler om sykmeldinger. Er vi nordmenn virkelig så syke?

Det er Maria Due som skriver dette i et innlegg i Aftenposten. Hun er sin femte måned i distriktsturnus. Men har allerede bestemt at hun ikke vil bli fastlege. «Jeg er sjokkert over hva jeg opplever,» skriver hun.

Det er pasientenes krav til legene om sykmelding hun er sjokkert over:

«Sykmeldingene blir så godt som aldri et tema fordi jeg som lege finner grunnlag for det. I nærmest samtlige tilfeller er det pasienten som tar det opp og ber meg skrive ut, for ikke å si bestiller, en sykmelding. Det verste av alt: De fleste av «bestillingene» oppfyller ikke kriteriene for en sykmelding.»

Hun har opplevd at folk kommer og sier at «en venn har sagt at jeg burde ta sykmelding». Pasientene har diagnostisert seg selv og ber om sykmelding. Og ikke ikke en avventende sykmelding. Aldri en gradert sykmelding, men «gjerne en som starter på torsdagen og varer uken ut,» skriver turnuslegen.

Hun mener i tillegg å ha observert «skuespill» fra pasientene og at det kun er «kreativiteten som setter grenser for hvordan noen forsøker å få en sykmelding.»

Norge er på topp i sykefravær og det koster 41 milliarder i året. Due viser til Sverige og andre land hvor det finnes karensdager og mindre gunstige sykelønnsordninger enn i Norge. Det skinner gjennom at hun ikke mener det man gjør i Norge er bærekraftig.

– Dårlige forbilder

Hun gir også et stikk til de som sykmelder seg på grunn av arbeidskonflikter. I så måte mener hun lederne fremstår med et dårlig eksempel:

«Som leger har vi taushetsplikt, og godt er det, så vi vil aldri få vite hva som er grunnlaget for en sykmelding. Men det er påfallende å lese om politikere som har sykmeldt seg dagen etter en konflikt på jobb. Det kan godt hende det resulterte i en psykisk lidelse, men så tar jo gjerne depresjon og angst litt tid før det utvikler seg.»

– Hvordan skal borgere i et samfunn forstå hva som gir rett på sykmelding, når til og med våre ledere bruker den over en lav sko? spør den nyutdannede legen seg.

Men som hun skriver: Skal man overleve som fastlege må man bare gi pasientene det de vil.

Derfor er det kompensasjonsordningene som må ned dersom sykefraværet ikke skal bli misbrukt.

