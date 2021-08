annonse

Lørdag rapporterte Resett at politiet har henlagt anmeldelsen mot to navngitte blitzere for overfall mot Lars Thorsen og Fanny Bråten fra SIAN. Politiets begrunnelse for henleggelsen var «bevisets stilling». Det holder ikke mål, sier en tidligere politimann.

Thorsen har klaget på henleggelsen. Han mener den henleggelsen er uforståelig på et rettslig grunnlag»

«I denne saken består bevisene av video og bilder fra voldshendelsen, samt navn på begge voldsmenn. Dersom dette ikke er tilstrekkelig bevis til å ta ut tiltale, er det vanskelig å se hva et voldsoffer må legge på bordet før politiet finner det for godt å realitetsbehandle en anmeldelse,» skriver han i klagen til politiet.

Den erfarne politimannen Jørgen Granberg, som nå jobber som journalist og kommentator i Resett, reagerer også på begrunnelsen for henleggelsen.

– Her, etter mitt syn, er jo saken henlagt på feil grunnlag. En straffesak kan jo ikke henlegges på bakgrunn av bevisets stilling, når bevisene nærmest er åpenbare i form av videoopptak med videre. I tillegg, er jo de mistenkte gjerningspersonene navngitt, sier han til Resett.

Han legger sin egen erfaring til grunn.

– Hadde saken for eksempel vært henlagt grunnet» prosessøkonomiske hensyn», hadde henleggelsesgrunnen sannsynligvis vært vanskeligere å angripe.

Granberg stiller spørsmål ved om saken i det hele tatt har vært fremmet for en politiadvokat.

– I dette tilfelle er jo saken henlagt så raskt, at verken etterforsker eller ansvarlig politiadvokat i det hele tatt har rukket å se på saken, sier han.

Granberg fortsetter:

– Flere tusen straffesaker kommer aldri i hende på den utvalgte etterforsker, og den vil jo da heller ikke bli fulgt opp (og avgjort) av en politijurist. Disse sakene stopper opp hos politiets felles straffe saksmottak/uttak, og går rett i henleggelses-skuffen.

Den pensjonerte politimannen mener det er grunn til bekymring over politiets henleggelsesrutiner.

– Den gjennomsnittlige nordmann vil jo slå seg til ro med en henleggelse og orker ikke å bruke tid, frustrasjon og energi på å formulere en klage til politiet/statsadvokaten, sier Granberg.

Dermed kan politiet henlegge saker uten direkte konsekvenser. Men de indirekte effektene kan være betydelige i form av publikums manglende tiltro til håndhevelsen av lov og orden.

