annonse

annonse

NRK ga i 2017 både Rødt og MDG «starthjelp» ved å presentere disse partiene separat ifm meningsmålinger (ikke i gruppen «andre»), og ta dem med i debatter og som eksplisitt alternativ i NRK’s valgomat, da disse partiene kun hadde drøyt 1% på meningsmålinger.

Demokratene har stort sett ligget på mellom 2 og 3,1% siden februar. På Dagbladet måling der vi fikk 3,1% lå vi også an til et stortingsmandat. Vi burde for lengst ha blitt eksponert i minst like stor grad som de venstreekstreme partiene MDG og Rødt er blitt tidligere. Så har ikke skjedd. Alle vet at eksponering av et parti i vekst skaper mer fremgang.

Vi tas ikke med i noen debatter, vi er ikke inkludert i NRK’s valgomat, og vi blir stort sett ikke nevnt med ett ord i noen sammenheng. Kontrasten er grell til begunstigelsen som er blitt Rødt og MDG til del. Forsåvidt et fenomen som vi ser i store deler av det venstreliberale og politisk korrekte ekkokammeret som utgjør norske gammelmedier, men NRK er verst.

annonse

Les også: NRK: Demokratene vokser

NRK vil åpenbart ikke ha et antiglobalistisk, realistisk og fornuftig parti over sperregrensen. Kanalen manøvrerer nå for å sikre at dette ikke skjer. Jo lenger man venter, dessto flere stemmer blir avgitt. Får vi for skams skyld litt oppmerksomhet på slutten, får det liten effekt hvis en stor del av stemmene alt er avgitt.

Demokratene hadde 2,5% på gallup i februar! Leder av INP, som jeg mener har ca 0,2% på de siste meningsmålingene, fikk i uken som var et langt intervju på NRK TV. Ingen forespørsel har hittil kommet fra NRK til Demokratene, som har hatt en sensasjonell vekst, og er 10-15 ganger så store som INP på målingene.

annonse

Det kan synes som om NRK prøver å promotere våre mindre konkurrenter i stedet, for å fordele stemmene jevnere i gruppen «Andre», så ingen «tar av». Hvis ikke noe snart skjer, må Demokratene vurdere dramatiske reaksjoner. NRKs no-platforming av Demokratene og andre partier de ikke liker, er like ille som manipuleringen fra utlandet, som PST mener at det kan være fare for, og som vi listekandidater blir advart mot. NRK synes faktisk å være den desidert største trusselen mot det norske demokratiet, og har reellt påvirket det på utilbørlig vis i årtier.

Nå er det mer åpenbart en noensinne. Dette er en av grunnene til at Demokratene vil minst halvere NRKs budsjett, og gjøre kanalen politisk nøytral, om den i det hele tatt skal ha en funksjon som stats- og rikskringkaster. Alternativet er null bidrag fra staten og ingen rikskringkaster-status, så får vi se hvor mange som er villige til å betale for å bli hjernevasket.

Les også: Mener Rødt støtter svertekampanje mot Demokratene: – Nå røyner det på (+)



Demokratenes program er klokkeklart om NRK. Kanskje det er derfor vi så åpenbart diskrimineres i valgkampen? Det lyder:

«NRK fikk under FrP en kraftig økning i sitt budsjett, finansiert av at NRK-lisensen ble allmenngjort. Dette anser vi som spesielt uheldig, da NRK i enorm grad har vist seg å være kontrollert av politiske interesser, og tidvis driver ren kampanjejournalistikk. Få enkeltfaktorer har skadet det norske demokratiet mer enn det gjennompolitiserte NRK.

Denne tilstanden har vedvart over lang tid, og Demokratene ser ingen annen løsning enn at NRKs budsjett må reduseres kraftig, og at det stilles krav til reelt objektiv, nøytral journalistikk. Vi ser ikke behovet for at NRK skal produsere rene underholdningsprogrammer, da vi har et stort marked som produserer dette allerede. Dette blir gjort verre av at NRK er i konkurranse med uavhengige medier – de som vil starte opp noe eget, må tjene pengene på det private marked samtidig som de konkurrerer med en statlig mediekanal som er subsidiert av deres egne skattepenger.

annonse

På den måten undertrykker NRK det private markedet. Demokratene vil halvere NRK-lisensen og budsjettet så raskt som mulig, og på sikt kutte all støtte, og privatisere NRK. Deretter kan de store TV-kanalene konkurrere om åremålskontrakt som allmennkringkaster, og få et avtalt tilskudd for å oppfylle vilkårene som det. Et ufravikelig lovfestet krav skal uansett være at allmennkringkasteren skal være 100% objektiv og komplett i sin informasjonsformidling. En egen politisk nøytral kommisjon skal sørge for kontrollen.»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474