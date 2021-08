annonse

Danmarks helseminister Magnus Heunicke kunne i dag fortelle at alle dansker vil få tilbud om å ta en tredje vaksinedose.

Det ble under regjeringens gjennomgang av koronasituasjonen i dag ikke redegjort for nærmere detaljer om akkurat når danskene skal kunne få sitt tredje stikk, men helseministeren sa at det nå er opp til helsemyndighetene å vurdere nærmere tidspunkt for når det vil være relevant å tilby danskene en påfyllingsdose.

Amerikanske helsemyndigheter har allerede gitt grønt lys for å tilby en tredje dose, til alle som har mottatt dose nummer to, når det har gått ytterligere åtte måneder etter at dose to er satt. Flere land tilbyr nå en tredje dose til sårbare grupper.

Under den danske regjeringens koronaoppdatering i dag sa forøvrig statsminister Mette Frederiksen (S) at hun ikke forventer flere omfattende nedstengninger av det danske samfunnet i framtiden.

– Hverdagen er heldigvis tilbake de aller fleste steder. Vi har en klar forventning om at vi kan unngå de største nedstengningene framover fordi vi har supervåpenet på plass: Vaksinene, sa Frederiksen under dagens pressekonferanse.

Statsministeren kunngjorde forøvrig begeistret at tre av fire dansker allerede har fått minst én vaksinedose og at hele 4 millioner, det vil si 70 prosent av befolkningen, allerede er fullvaksinert.

