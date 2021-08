annonse

Fem år etter at Norge fikk sin tilleggsparagraf i straffeloven omhandlende stalking, eller personforfølgelse på godt norsk, har også et bredt flertall i Folketinget i Danmark blitt enige om flere tiltak for å hjelpe stalking-ofre.

Danskene legger opp til en egen stalking-paragraf, som både skal kriminalisere og definere stalking.

– En slik bestemmelse vil sende et viktig signal til ofre og gjerningspersoner om at stalking er en alvorlig forbrytelse på linje med for eksempel fysisk og psykisk vold, heter det i utspillet som ble presentert av regjeringen i dag.

Det er Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige og Alternativet som står bak utspillet som omtales som «Bedre hjelp til ofre for stalking».

Personforfølgelse, eller stalking, defineres som gjentakende overvåking eller forfølgelse av en person. Isolert sett kan handlingene bli sett på som mindre alvorlige, men kan over tid utgjøre en grov krenkelse av offerets privatliv.

I alle politidistrikter i Danmark skal det opprettes spesialiserte grupper bestående av personer med spesialiserte utdannelser.

Politiet skal også få utvidede verktøy for å håndtere stalking, blant annet gjennom en ny IT-tjeneste som skal beskytte ofre og sette i gang hjelp.

Det blir også åpnet for varetektsfengsling i forbindelse med lovbrudd knyttet til stalking.

Mellom 67.000 og 98.000 er årlig utsatt for stalking på ulike måter i Danmark, ifølge Ritzau.

I Norge ble lovparagrafer som skal beskytte mot stalking, vedtatt i 2016. En norsk studie avdekket i 2014 at hver åttende kvinne opplever en form for stalking i løpet av livet. 1 av 19 menn opplever det samme.

