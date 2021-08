annonse

I 2015 kom nesten en million migranter til Hellas fra Tyrkia på sin vei til Europa.

Etter Talibans maktovertagelse i Afghanistan er Hellas i beredskap, de vil ikke bli Europas inngangsport igjen. Landet har forlenget grensemuren fra 12,5 kilometer til 40 kilometer, skriver NRK.

– Vi kan ikke vente passivt på den mulige innvirkningen, sa sikkerhetsminister i Hellas, Michalis Chrisochoidiser til BBC. Muren er utstyrt med et høyteknologisk, automatisert elektronisk overvåkingssystem:

– Grensene våre vil forbli ukrenkelige, sier Chrisochoidiser.

EU frykter en strøm av flyktninger fra Afghanistan, siden nyttår er over en halv million drevet på flukt. Tyrkias president Erdogan sier at det kan bli en «alvorlig utfordring for oss alle».

– En ny flyktningstrøm er uunngåelig hvis de nødvendige tiltakene ikke iverksettes i Afghanistan og i Iran, sa Erdogan. Han mener EU må hjelpe Afghanistans naboland med å ta imot afghanske flyktninger så de kan være så nærme hjemmene sine som mulig.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier at vi må å unngå at folk havner i klørne på menneskesmuglere.

– Det vil sette afghanere som vil flykte fra konflikten, i like stor fare, sier hun.

Hellas har også utstyrt grensemuren med Støykanoner, LRAD-systemer (Long Range Acoustic Device). De kan også betjenes fra pansrede kjøretøyer og sende øredøvende støy langt innover grensen mot Tyrkia, skriver dansk TV 2.

Støykanoner er på størrelse med et lite TV, men de kan lage like kraftig lyd som en jetmotor.

– Vår oppgave er at forhindre migranter i å komme inn i landet på ulovlig vis. For å gjøre det har vi bruk for moderne utstyr og verktøyer, sier Dimonsthenis Kamargios, leder av den regionale grensevakten, til nyhetsbyrået AP.

Det skal bygges en to hundre kilometer lang grensemur mellom Hellas og Tyrkia. Utkikkstårnene er utstyrt med avansert optikk og sensorer. De registrerer mistenkelige bevegelser ved hjelp av kunstig intelligens og sender det videre til et kontrollsenter.

Hviterussland har også blitt en åpning

Litauen hevder at Hviterussland organiserer en strøm av migranter fra Midtøsten og Afrika, som straff for EU-sanksjoner.

– Denne uakseptable bruken av mennesker for politiske formål må stoppe, sier kommissær for innenrikssaker, Ylva Johansson, i et brev til innenriksministrene i unionen. Hun ber alle medlemsland bidra med å hjelpe Litauen med å sikre grensen.

