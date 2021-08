annonse

84-åringen Jacqueline Pattison Ekgren fra Cincinnati i USA har hatt fast opphold i i Norge i 50 år, men nå har Utlendingsdirektoratet (UDI) fratatt Ekgren hennes permanente oppholdstillatelse, skriver Aftenposten.

– Jeg er egentlig helt rystet. Jeg har vært her så lenge at jeg føler meg norsk, sier hun.

84-åringen fratas oppholdstillatelsen fordi hun har vært for mye utenfor Norge.

Direktoratet sier at hun har vært 759 dager utenfor Norge mellom 2016 og mars i fjor. Det er 28 og en halv dag mer enn tillatt.

Mesteparten av den tiden har hun brukt i Florida.

– Uten disse oppholdene vet jeg ikke hvordan helsen hadde vært, sier Ekgren, som i 2005 ble diagnostisert benskjør.

Men det er ikke USA-oppholdene som er utslagsgivende, men derimot Ekgrens profesjon, som er innen norsk folkemusikk. Hun har gitt ut bøker og skrevet mange artikler og sanghefter innen temaet.

55 av dagene i UDIs regnestykke, som 84-åringen har brukt på ulike musikkonferanser i Europa og Nord-Amerika, er avgjørende for at oppholdstillatelsen bortfaller. På disse reisene har hun promotert og diskutert norsk folkemusikk med likesinnede i blant annet Helsingfors, Newfoundland og Tallinn.

– Jeg tenkte aldri på at fem dager i Estland eller en uke i Finland ville telles med. Det er et veldig uklart lovverk, sier hun.

UDI valgte å reagere på utenlandsturene først da Ekgren søkte om statsborgerskap i fjor, til tross for at hun ved flere anledninger har henvendt seg til direktoratet for å forsikre seg om at hun ikke bryter regelverket med Florida-turene sine.

Advokat Bente Oftedal Roli i Advokatfirmaet Roli, mener at regelverket er uklart, og at UDI stiller umulige krav til personer som Ekgren.

– De forventer at folk som har hatt fast opphold her siden 70-tallet, skal holde seg oppdatert på alle forskrifts- og lovendringer også nå i 2021. Da har de mye å henge fingrene i. Jeg klarer det knapt selv, og jeg er advokat på dette området, sier Roli.

UDI understreker at Ekgren teknisk sett ikke er utvist fra Norge, og at hun kan søke om ny oppholdstillatelse.

