Partiet Liberalistene ble i helgen utsatt for det de opplever som politiske motivert sabotasje.

Valgboden på Karl Johans gate ble natt til lørdag tagget ned med flere nazi-symboler. Bare Liberalistenes bod i området skal ha blitt angrepet, får Resett opplyst. Natten før var det deres ubemannede «valgsøyle», som som står på Olaf Ryes plass på Grünerløkka i Oslo, som fikk gjennomgå. Søylen ble veltet overende, til tross sine drøye 40kg, og partinavnet ble systematisk tagget ned.

Dette oppleves som et koordinert angrep, siden begge tilfellene hærverk skjedde med kort tids mellomrom, sier Liberalistenes 3. kandidat i Oslo, Benjamin Bringsås.

– Jeg mistenker politisk motivert sabotasje. Såkalt «hitling», er et velkjent knep venstresiden bruker for å stigmatisere sine motstandere for å kue dem til stillhet. Og til tross for at Liberalistene er et liberalt parti for personlig frihet og desentralisering av makt, er det for meg opplagt at dette kommer fra sosialister som misliker vår skatte- og næringspolitikk og generell skepsis mot stor stat, sier han til Resett.

– Hele containeren trenger nå renovasjon. Dette er store kostnader som vi ellers ville brukt på å spre vårt budskap. Ramponeringen vurderes politianmeldt, melder partiledelsen.

Også Rødt rammet i Oslo

I helgen ble også Rødts valgbod på Olaf Ryes plass på Grünerløkka i Oslo utsatt for hærverk. Det skal ha skjedd natt til søndag.

Det skriver lokallaget selv i et innlegg på Facebook.

– Ingen skal skremmes fra å drive valgkamp. Men ting som dette fører uansett til det, helt uavhengig av hvem som står bak og med hvilke intensjoner de har gjort det, skriver de i innlegget.

