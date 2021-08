annonse

annonse

Unge mennesker er påvirkelige og er også sårbare for psykiske inntrykk. Når de gjentagende får høre at kloden koker og at økosystemet skal kollapse, kan noen utvikle eller forsterke psykiske lidelser.

Kirkens SOS sin chatte- og telefontjeneste får ofte inn engstelige ungdommer som er bekymret for klima. De ringer inn med dyp sorg og angst overfor klimasituasjonen.

– Vi må ikke underslå alvoret, men heller ikke snakke til barn og unge som om alt håp er ute, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS.

annonse

Media og visse politikere fremstiller ensidig, de forteller ikke alt, og utelater viktig informasjon. Slik som årsakene til skogbranner eller flom. Det presenteres sensasjonelt og skremmende. Men dette er ting som skjer rundt om i verden. Så blir det gjentatt at årsaken til dette er menneskeskapte klimaendringer. Konsekvensen er at noen begynner å tro på det.

– Hva er du redd for, spør moren.

– At jorda skal gå under. Hvis vi ikke gjør noe med det nå så tenker jeg at jorda kommer til å gå under om et par uker eller noe sånt, svarer Pernille.

annonse

Les også: Pernille (12) har kronisk klimaangst

Frykten som metode

Disse skremsler om verdens undergang påfører de unge lidelser. Det innvirker på deres atferd og tenkning. Det kan resultere i tap av motivasjon, manglende engasjement eller sosial tilbaketrekning. De utvikler et mørkt syn på fremtiden. Dette går utover skole, lek og omgang med jevnaldrende.

MDG, SV og Rødt gir inntrykk at det går ille hvis vi ikke umiddelbart slutter med alt

– Ved å skremme ungdom til mental ubalanse ødelegges noe av ungdomstiden og litt av tilliten og samholdet i samfunnet. Det er ekstremt synd for dem som blir berørt og tror på den verste versjonen som fortelles. De synes jeg synd på, fordi de får ødelagt hvert fall en periode i livene sine, sier Ketil Solvik-Olsen.

Han sier at når ungdom ringer Kirkens SOS, er det fordi de har hørt for mye på Rødt, SV og MDG, og at de ikke har plukket opp den nødvendige balansen.

Les også: Podkast: Siv.ing Geir Hasnes spår at klimahysteriet går over i klimapsykose

annonse

Bare vi får nok stemmer, svarer MDG

– Nei, det er politikerne som ikke har handlet, som har ansvaret. MDG er budbringer for håp og klimatiltak. Vi deler bekymringene med barn og unge. Ja, dette er skummelt, men det går an å få til en endring om vi bare får nok stemmer, sier Ulrikke Torgersen fra MDG .

Ferske tall fra Senter for klimaforskning, Cicero, viser at litt over 50 prosent av de spurte under 30 år er «er ganske eller veldig uroet» over klimaendringene.

– Jeg tenker vi hadde sett høyere tall om målingen hadde vært gjort etter den siste klimarapporten, sier Cicero-forsker Marianne Aasen.

– Dette gjør meg livredd, sa MDG-leder Une Bastholm da klimarapporten fra FN ble lagt frem.

– Dette er en påminning om hvor livsfarlig norsk oljepolitikk er, sier hun.

Men er det ansvarlig av MDG-leder Une Bastholm å påstå at norsk oljepolitikk er livsfarlig? Kan hun dokumentere påstanden? Eller bidrar en slik retorikk til at barn og ungdom får klimaangst?

«Norsk olje koker kloden, la olja ligge. Forskerne har talt, når skal Erna lytte?» ropte Rød Ungdom mot Høyres Hus. De sto med plakater og paraplyer for å illustrere ekstremvær, som de frykter vil bli enda mer ekstremt.

Les også: Bydelen som gir rent flertall til MDG, SV og Rødt: – Vanskelig for folk på Løkka å forstå at ikke alle lever som dem (+)

Pernille unngå overskriftene i avisene, eller nyhetene på TV.

Det hele begynte da læreren snakket om klimaendringene, det var om hyppige tornadoer, ekstrem varme, vanskelig for mennesker og dyr å leve.

Det var ett år siden, men Pernille glemmer det aldri. Det var det første angstanfallet. Siden da har den fulgt henne. Angsten for fint vær, for sol, og for fremtiden. Klimaangsten. Frykten som gjør at hun føler hun ikke får puste, og som gjør henne så sliten, skriver NRK.

Etter det første anfallet i klassen har hun unngått skoletimer der klima og vær er tema. Men det er ikke så enkelt å unngå overskriftene i avisene, eller nyhetene på TV.

– Klimaangsten sitter som en vond klump i magen

I et leserinnlegg i Avisa Oslo skriver Lene Elisabeth Eide at hun sliter med søvnvansker, og at hun har måttet gå til psykolog, uten å ha fått bukt med angsten.

– Klimaangsten sitter som en vond klump i magen, sier hun.

annonse

Prest og samfunnsdebattant Einar Gelius drar en teologisk parallell til klimaaktivistenes forsøk på å «skremme folk til omvendelse».

– Slik kirken har påført folk skam, skyld og frykt, driver miljøbevegelsen med akkurat det samme, sier han.

– Om det jeg sa ikke var sant, så ville det vært dårlig gjort. Problemet er at det er sant, svarer MDG-leder Une Bastholm på påstanden fra Gelius.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474