Det er professor Thomas Hylland Eriksen og Lasse Kringstad (pensjonist) som har sluppet til hos NRK.

«Alle vet nå at Norge er en klimaversting, og tiden er inne for å ta ansvar. I første omgang bør halve oljefondet gå til bærekraftige utviklingsprosjekter hos de som ikke har vunnet i lotto,» skriver de.

Thomas Hylland Eriksen er mannen bak det famøse sitatet fra 2008 «Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger».

Det er det faktum at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) nå forvalter «så store midler at de tilsvarer 2 millioner kroner pr. innbygger,» som de to herrer finner urimelig.

Det urettferdige er at folk i andre land ikke er like rike.

– Ikke fordi de er late eller dumme, men fordi de ikke har trukket vinnerloddet, skriver de.

Ikke bare er nodmenne rike fordi de har vært heldig. Vi ødelegger også planeten mer enn andre:

«I typiske land er innbyggerne fattigere enn her, og de bidrar ikke i samme grad til å ødelegge planeten, ettersom de verken produserer, selger eller bruker noe særlig fossilt brennstoff.»

– Alle vet at den ekstreme norske rikdommen er tilfeldig og ufortjent, hevder de.

Og det skyldes bare at oljen tilfeldigvis befinner seg i Nordsjøen. At nordmenn i sin tid sørget for å hente den opp og skape nasjonalt eierskap over forekomster og industri, i motsetning til mange andre land, nevner ikke Hylland Eriksebn og Kringstad. Det hele er flaks og ufortjent.

– Gi halvparten til FN

For å bøte på denne urimeligheten har de følgende å si:

«Et relevant forslag til politikere som er opptatt av rettferdig ressursfordeling, er å overføre en stor del av oljeformuen, la oss i første omgang si halvparten, til FN-organisasjoner, på betingelser som gjorde det sannsynlig at pengene kom verdens befolkning og planetens økologiske velvære til gode – prosjekter fremfor konsulenter; tiltak fremfor dokumenter.»

– Hyklere

De mener pandemien har visst at solidariet er nødvendig. Og de tror forslaget deres er realistisk og gjennomførbart.

– En slik omfordeling ville vise at Vesten ikke bare hykler uforpliktende om menneskerettigheter, men på en god dag faktisk kan mene alvor med slagordet om at alle mennesker har en verdi, heter det.

De to kronikkforfatterne vil også avsette 10 prosent av verdens militærutgifter til «gode formål».

– Gi bort Hylland Eriksen

På sosiale medier er det allerede kommet sterke reaksjoner på kronikker.

– Kan vi ikke heller gi bort Hylland Eriksen, skriver en.

En annen lurer på om de to forfatterne har tenkt til å gå foran med et godt personlig eksempel og gi bort halvparten av sine egne formuer. Hylland Eriksen har jo hevet en solid professorlønn i flere tiår og har trolig en ikke ubetydelig formue på egne hender.

