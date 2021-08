annonse

annonse

Tidligere CIA-direktør Michael Hayden støtter forslaget om å sende uvaksinerte amerikanere til Afghanistan. Han sammenligner også Trumps tilhengere med terroristene i Taliban.

I Afghanistan har terrororganisasjon Taliban overtatt makten. Flere tusen mennesker har flyktet for sine liv, og det rapporteres at Taliban har begynt å likvidere sine politiske motstandere.

I vesten har det imidlertid vært et annet fokus blant folk flest. Hundretusenvis av mennesker demonstrerer nå i flere byer verden rundt der de krever at myndighetene ikke innførerer coronapass.

annonse

Flere ønsker ikke å la seg tvangsvaksinere, noe som også er tilfellet i USA.

Da en bruker på twitter spurte tidligere CIA-direktør Michael Hayden om USA kunne sende uvaksinerte Trump-supportere til Afghanistan, svarte Hayden følgende:

– God ide.

Good idea https://t.co/pn6xcWTtc8 — Gen Michael Hayden (@GenMhayden) August 22, 2021

annonse

Fryktet hvit nasjonalisme

Flere er rasende i kommentarfeltet etter svaret til 74-åringen.

– Denne kommentaren er ren ondskap, skriver en person.

– Bare når du tror at du ikke lenger kan vanære deg selv, finner du en annen måte, skriver en annen, mens flere flere kaller uttalelsene en skam.

Did you forget the Oath you took to the Constitution? What a disgrace to this country. — J (@get_rekt_newb) August 23, 2021

annonse

74 år gamle Michael Hayden har hele tiden vært en stor motstander av Donald Trump. Før presidentvalget i 2020 ga han sin støtte til Joe Biden.

Hayden fortalte i et intervju med CNN at et gjenvalg av Trump ville bli veldig dårlig for USA og at han var bekymret for «hvit nasjonalisme».

Han var CIA-direktør under Bush og Obama-adminstrasjonen fra 2006-2009. Han har også vært general.

Sammenlignet med Taliban

Det er ikke førte gang Hayden har kommet med kontroversielle meldinger på twitter.

Fox News har lagt ut en artikkel søndag der de viser til en melding på twitter som den tidligere generalen for det amerikanske forsvaret har lagt ut. Hayden har delt et bilde som viser Taliban og Trump-tilhengere.

Bildet viser to bilder etter hverandre. Det ene bildet av terrororganisasjonen Taliban i en bilkortesje, mens det andre bildet viser Trump-tilhengere i en bilkortesje.

«Deres Taliban. Vår Taliban», stod det på bildet, Hayden delte til sine brukere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474