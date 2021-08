annonse

Kunnskapsdepartementet (KD) ønsker seg VIP-restaurant, minst tre treningsrom, eget rom til kor- og bandøvelser og øvingsrom til revy- og teaterforestillinger.

Kunnskapsdepartementet (KD) ønsker seg både dyre og luksuriøse løsninger i det nye Regjeringskvartalet, skriver Aftenposten.

«KD har både et band og et kor, i tillegg finnes et kvartalskor.», skriver departementet. De mener derfor at det vil være naturlig at det nye regjeringskvartalet har et dedikert rom for kor- og bandøvelser og annen musikalsk virksomhet som kan reserveres. Rommet bør være utstyrt med lydutstyr, piano og slagverk.

Det er også viktig med et eget rom «som kan bestilles for innøving av R-revyen og andre teater- og revyforestillinger av, med og for departementsansatte», mener KD.

R-revyen er en revy av og for ansatte i departementene.

Men kravene fra departementet stopper ikke der.

«Grunnet forskjellige treningsbehov, intensitet og støynivå ser KD tre separate treningsrom i tillegg til flerbrukshallen som en god løsning.» skriver departementet.

KD mener også at en VIP-restaurant vil være av stor betydning for dem.

«Det er jevnlig møter mellom KD og internasjonale samtalepartnere, både på politisk- og embetsnivå.».

Videre fortsetter de:

«Det avholdes også jevnlig større møter og konferanser med toppledere fra vår sektor hvor det er behov for slike lokaler.»

Karl Georg Øhrn, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, sier de ikke har tenkt på kostnadene.

– Vi har selvsagt ikke tatt stilling til hvorvidt det er regningssvarende å ha slike fellesfunksjoner. Det kommer selvsagt an på hvor mange departementer som har behov, noe som var formålet med KMDs kartlegging, skriver Øhrn.

Øhrn mener også at en VIP-restaurant er nødvendig for dem.

– Ved å ha et eget spisested, kan betjeningen av slike gjester bli sikrere og bedre. Vi ser også for oss at departementsfellesskapet totalt sett kan spare ressurser ved å ha det fremfor å stadig finne restauranter andre steder ved slike besøk.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) er ikke imponert.

– Det er ikke aktuelt å legge inn nye kostbare og arealkrevende funksjoner. Departementet vurderer løpende hvordan kostnadene kan holdes nede, svarer Astrup

Kunnskapsdepartementet har ansvar for barnehager, skoler og høyere utdanning, og i en ny rapport fra Rådgivende ingeniørers forening (RIF), konkluderes det med at 4 av 10 norske skoler har for dårlig inneklima på grunn av manglende vedlikehold.

