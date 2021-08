annonse

Hylland Eriksen er ute i mediene igjen med sin sedvanlige svartmaling av alt norsk.

Nå lanserer han, sammen med pensjonisten Lasse Kringstad, et forslag om at vi bør være moralsk forpliktet til å gi bort minst halve oljefondet. Fordi det er både «tilfeldig» og «ufortjent» at vi har blitt så rike.

Jeg får lyst å spørre: Hvorfor er det så ufortjent at vi i Norge har funnet olje, og har blitt rike? Hadde det vært mer fortjent dersom et hvilket som helst annet land hadde bygget opp en oljeformue? Hadde svenskene fortjent det bedre? Eller danskene? En ting er i hvert fall sikkert: Vi nordmenn fortjener det i hvert fall ikke.

– Alle vet nå at Norge er en klimaversting, skriver Hylland Eriksen og Kringstad bastant.

Jasså, vet vi det? I følge faktisk.no består Norges andel av verdens utslipp av klimagasser av 0,12 %. Andelen er med andre ord så liten, at betegnelsen «klimaversting» virker totalt malplassert. Om Norge stanset alle sine utslipp på dagen, ville effekten være omtrent lik null i global sammenheng.

Dette vet selvsagt både Hylland Eriksen og Kringstad veldig godt. Likevel velger de å bruke betegnelser som gjør at Norge fremstår maksimalt negativt, mens sannheten er en helt annen. Alt for å nedsnakke Norge og nordmenn på sedvanlig vis.

Når kronikkforfatterne påstår at det er tilfeldig at akkurat vi som bor akkurat her i vårt landområde, har tjent oss rike på oljen, så er det jo slik verden fungerer. Da våre forfedre en gang i fortiden fulgte iskanten da den trakk seg tilbake nordover, og endte opp her, innebar det at de fikk hevd på disse landområdene. Akkurat som befolkningsgrupper som slo seg ned i områder som etter hvert viste seg å ha store forekomster av gull, edelstener eller etterspurte mineraler.

Ifølge internasjonal rett, er det ethvert lands selvfølgelige rettighet å forvalte de naturressursene de rår over i sitt landområde etter sitt eget beste skjønn. Norge måtte gjennom lange og harde forhandlinger for å få fastslått hvor grensene skulle gå for hva vi har av rettigheter over norsk sokkel og havområdene langs vår langstrakte kyst. Mener Hylland Eriksen og Kringstad at vi bare skulle gitt fra oss råderetten over oljen og fiskeriene utenfor kysten vår? DET hadde vel være et gedigent svik mot fremtidige norske generasjoner, nå som det er så populært å bruke det begrepet.

Men oljerikdommen, og sikkert alle andre inntekter fra våre naturressurser har vi i hvert fall ikke fortjent, ifølge de to skribentene. Det er visst et eller annet ved oss nordmenn som gjør at vi egentlig burde ha vært fattige.

– De fleste av oss har ikke løftet en finger for å få del i overfloden, fortsetter herrene. Nei vel, og hva så? Burde oljefondet kun tilhøre dem som har jobbet innen oljenæringen? Eller hva er ellers hensikten med å fremsette en slik påstand? Vi som ikke har jobbet i oljenæringen har ikke noen større rett til oljefondet enn en hvilken som helst svenske, danske eller islending som heller ikke har vært med og pumpet opp oljen? En meningsløs sammenligning.

Men en ganske typisk måte å betrakte verden på for globalister, som har som mål å nedbygge grensene mellom nasjonalstatene, er at nordmenn ikke har noen særretter i sitt eget land.

Vi husker vel alle hva Hylland Eriksen hevdet i 2008, da han en gang for alle avslørte sin egen agenda: «Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger».

Hylland Eriksen har i ettertid nærmest febrilsk forsøkt å få dette utsagnet til å bety noe annet enn det det faktisk gjør, etter ganske normal ordforståelse, men hans mål fremkommer jo temmelig tydelig: Han vil at majoritetsbefolkningen ikke lenger skal kunne kalles en majoritet.

Og det er ganske tydelig at det vil han gjøre ved at det påvises at de kulturelle forskjellene nordmenn imellom er så store, at vi alle bør anses som del av en minoritet på lik linje med andre etniske minoriteter. Somalier på linje med finnmarking, pakistaner på linje med sørlending osv. Vi skal alle være minoriteter i vårt eget land.

Men hittil har ingen kunnet påvise at dette er tilfelle, selv om det er en meget populær virkelighetsoppfatning blant globalister, internasjonalister, venstreorienterte og antirasister. Alle statistikker viser med all tydelighet at etniske nordmenn har noe til felles, som det tar mange generasjoner å bli en del av.

Det er etter min mening temmelig naivt å innbille seg at en innvandrer til et hvilket som helst land, i løpet av kort tid skal kunne beherske den etniske befolknings tradisjoner, normer og levesett som det har tatt mange århundrer, for ikke å si årtusener å utvikle.

– Som Pippi sier: Den som er veldig sterk, må også være veldig snill. Dette utsagnet bruker Hylland-Eriksen og Kringstad for å illustrere motivasjonen bak sitt forslag om at Norge bør gi bort i hvert fall halve oljefondet. Det er ganske betegnende at de må ty til en barnebok for å tydeliggjøre sin agenda. For hele forslaget fremstår både infantilt og umodent. Infantilt fordi det tydelig er så viktig at man skal være snill, og umodent fordi det virker så utrolig lite reflektert.

Joda, alle har vel i bunn og grunn lyst til å være snille, men jeg tenker med gru på all den elendigheten som andres såkalte «snillhet» har medført for mennesker som ikke var i stand til å håndtere «snillheten». Enkeltstående historier fra virkeligheten beviser ingenting sies det, men det er bare så utrolig mange mislykkede eksempler på «snillhet» som har endt med elendighet, at man bare ikke kan ignorere dem.

Norge tok for eksempel et stort oppgjør med vår fortid med grov omsorgssvikt og overgrep mot barnehjemsbarn i etterkrigsårene, og mange av disse grovt forsømte barna fikk som voksne utbetalt store erstatningsbeløp – helt rettmessig, må man kunne si. Men dessverre medførte utbetalinger på opp mot en million kroner til rusavhengige mennesker at deres liv tok et siste og avgjørende steg mot den totale avgrunnen – med storforbruk av rusmidler i noen siste måneder, før livet endte med en overdose.

Eller hva med nordmannen som giftet seg med en kvinne i den fattige delen av verden, bygget hus til sin nye kone og sendte henne penger hver måned når han selv var hjemme i Norge? Hans bekymring ble vakt, da han ble krevet for mer og mer penger hver måned. Og hans aller verste frykt ble bekreftet da han kom på besøk til sin kone, og oppdaget at hele hennes slekt hadde flyttet inn i huset, hadde sagt opp sine jobber og nå levde av pengespill og hans månedlige beløp fra Norge.

Så mye for denne store snillheten, som kronikkforfatterne mener vi må vise. Det er uhyre krevende for mennesker som ikke er vant til å forvalte store beløp, å plutselig få store beløp i hendene, og ikke uten grunn har Norsk Tipping måttet opprette en krisehjelp for vinnerne av storgevinster. Et ganske vanlig forløp for folk som vinner store gevinster, er at de klarer å rote vekk hele gevinsten og sitter igjen med store lån, uten hus og bil og i tillegg skilt og ensomme.

Det ville være en katastrofe om Norge frasa seg halve oljeformuen og overlot til FN å forvalte den. FN har et gigantisk byråkrati og lekkasjen av store summer til korrupsjon ville garantert blitt stor. Svært mange av verdens land er preget av stor grad av korrupsjon, og vi kan si på forhånd med stor grad av sikkerhet, at størstedelen av pengene ville gått til byråkrati og diktatoriske ledere og bare i liten grad ville komme den fattige befolkningen til gode.

Når skribentene hevder at verdens fattigdom skyldes at så mange land ikke har «vunnet lykkeloddet» i form av for eksempel store oljeforekomster, så er det et usedvanlig overforenklet synspunkt. Ethvert land vil kunne skape et godt liv for sin egen befolkning, om de reduserte militærbudsjettene, sørget for likelig fordeling av godene, utryddet korrupsjon og bygget opp skole- og helsevesen fremfor å føre krig med nabolandene. Alt for mange av verdens land har en kynisk ledelse som raner sin befolkning for landets ressurser og selv lever i overflod, og/eller bygger opp en enorm militær makt.

I mange tilfeller virker det dessverre som Norges millionbidrag til korrupte militærdiktaturer medfører at korrupsjonen fortsetter, militærutgiftene er like høye, og styrtrike diktatorer fortsetter sitt ville luksusforbruk og investerer i privatfly i millionklassen. Hvem har man da egentlig hjulpet? Den fattige befolkningen eller diktatoren?

Hylland Eriksen og Kringstad har også en del to av sitt forslag. Og det er at Norge skal kreve at alle verdens land skal bruke en del av sitt militærbudsjett til å bekjempe fattigdom. Ja, ja, veldig fint og flott. Vi kan jo kreve det til vi blir blå i ansiktet, men er det noen som tror at brutale militærdiktaturer rundt omkring i verden meget ydmykt vil svare med at – ja, dere, Norge krever at vi skal kjøpe mindre våpen, og heller gi pengene til folket. Dette gjorde utslaget. Nå vil vi forandre oss helt. Norge sier det jo!

Skal man le eller gråte? Skal man virkelig oppnå noe i forhold til forherdede og brutale militærregimer tror jeg dessverre det er langt hardere lut som må til, enn be pent om at de må slutte å kjøpe våpen.

Thomas Hylland Eriksen og Lasse Kringstad liker åpenbart å føle seg snillere enn de fleste. Og det må de jo få lov til. Det føles sikkert godt å vite at man er snillere enn de fleste. Dessverre kan man ikke si annet enn at deres forslag er både infantile og naive, midt i all deres forakt for alt norsk. Hvor tar de det fra, når de nedsnakker sine landsmenn hele tiden? Er det så viktig for dem å føle seg så mye bedre enn oss andre?

