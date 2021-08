annonse

Legger seg flat.

I et innlegg på Facebook går Frps stortingsrepresentant og 2. kandidat i Oslo, Jon Helgheim, hardt ut mot AUFs Rutkai Sabri, som deltok i en skoledebatt på Åssiden i Drammen mandag. Helgheim beskylder Sabri for å ha løyet under debatten.

Sabri sa følgende under debatten:

– Det eneste han (Jon Helgheim, red.anm.) har levert er å spytte på alle oss som er brune og kalle oss for kakerlakker.

Helgheim skriver i sitt Facebook-innlegg at hans egen sønn var til stede under skoledebatten.

– Sønnen min vet utmerket godt at jeg aldri har kalt noen for kakerlakk eller sagt noe annet stygt, og barna mine har etter hvert blitt vant til å høre grove løgner om meg. Men å høre slike løgner sammen sine nye venner de første skoledagene i det nye skoleåret, er nok ikke direkte hyggelig, skriver Frp-profilen.

– Det alvorlige er at AUFs kandidat og alle andre som sprer slike løgner, også vet utmerket godt at det ikke er sant. Likevel er ønsket om å vekke hat og splittelse blant ungdom for å tjene stemmer på det, viktigere enn å oppføre seg som folk, fortsetter han.

Beklager

Rutkai Sabri har svart Helgheim i kommentarfeltet. Der legger han seg flat.

– I skoledebatter går det ofte litt fort for seg, og det beklager jeg meg for på det sterkeste. For jeg vet utmerket godt at dette ikke stemmer. Og derfor beklaget jeg til FpU etter debatten, og snakket med FpU-debattanten senere på kvelden. Og at en som meg burde vært mer fokusert og faktisk sagt det en planla å si, skriver Sabri.

AUF-debattanten skriver at han mente å si at Helgheim støtter en «blogg som kaller unge med en annen hudfarge for kakerlakker», og sikter til Human Rights Service (HRS).

– Det var absolutt ikke meningen å gå etter deg som person, for det tjener hverken jeg, du eller debatten på, skriver Sabri.

