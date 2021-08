annonse

Taliban-krigernes nylige maktovertakelse i Kabul åpner for muligheten for en større flyktningstrøm mot Europa og Norge. Hva er løsningen på dette problemet som vi allerede kan skimte på horisonten?

La oss begynne med noen enkle fakta: Afghanistan, plassert sentralt i Asia, har en befolkning på ca. 38 millioner. Landets kultur og institusjoner er meget fremmede sett med norske øyne. Det finnes i befolkningen betydelig støtte for et teokratisk styre og islamske lover. Antagelig er Taliban mer populært enn det vestlige marionett-regimet som nylig forsvant; når det kom til stykket var nesten ingen villige til å kjempe for alternativet til Taliban. Det sier sitt.

Likevel er ingen grunn til å tvile på at befolkningen i Afghanistan vil gå vanskelige tider i møte. Landet ligger plassert som nr. 169 på FNs Indeks for menneskelig utvikling. Og det er hevet over enhver tvil at Taliban-regimet vil bli et brutalt og undertrykkende for alle annerledestenkende.

Dermed kan regimeskiftet føre til at noen afghanere, spesielt de på den tapende side i maktkampen, ønsker å flykte fra landet.

Hva er da den opplagte løsningen for disse personene?

Det er at eventuelle flyktninger fra Afghanistan begrenser seg til å søke opphold i sine naboland.

Afghanistan grenser til Pakistan, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan og Kina. Dette er land med stor befolkning, og er mer kulturelt nærstående afghanere enn det vestlige land er. I tillegg befinner landene seg i nærområdet, slik at transport fram og tilbake er mye enklere.

Ved at nabolandene tar imot eventuelle afghanske flyktninger, så slipper også de å utgi seg på kostbar og farefull transport til fjerne himmelstrøk, slik som Norge. Dermed forsvinner også alle alvorlige problemer med assimilering av afghanske flyktninger i Vesten, som vi har sett mange eksempler på i en årrekke. Antagelig vil de bli lykkeligere over å oppholde seg i et land som er mer overensstemmende med deres antatte verdisyn enn å ende opp i et samfunn som har de vestlige friheter.

Hva blir da Norges bidrag? Norge har allerede et særs generøst offentlig bistandsbudsjett. Det kunne kanskje være en god ide bruke av disse midlene til å hjelpe eventuelle afghanske flyktninger i nabolandene.

En slik løsning som jeg har skissert her, er den opplagt rimelige av flere grunner: Den vil lede til bedre tilpassede livsvilkår både for eventuelt flyktende afghanere og for nordmenn. Tilpassing mellom folk blir med forslaget i liten grad et problem, og derfor unngås også mulige konflikter. I tillegg vil de ikke koste uante beløp over diverse offentlige budsjetter for Norge.

Hvis det en dag skulle inntreffe hendelser i vårt eget nærområde, slik at dansker, svensker, finner eller islendinger må sette på flukt, så antar jeg at det ville være helt selvfølgelig at Norge skulle ta imot en stor andel av dem. Min løsning er ikke annet enn å forfølge den naturlige innstillingen som folk flest intuitivt skjønner er riktig.

