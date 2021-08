annonse

Dette er første del av en artikkelserie i tre deler om hvordan India ser på utviklingen i Afghanistan, etter at Taliban nylig tok over makten i landet.

Afghanistan – gravplassen til imperier – har ydmyket nok en stormakt. Amerikanerne fikk svi og brent barn skyr ilden. USA har nå forlatt landet – og den større nærliggende regionen – til sin egen skjebne. I askene fra det tidligere USA-støttede politiske systemet i Afghanistan, reises det nå et islamsk emirat kontrollert av den fundamentalistiske islamistiske gruppen Taliban.

Det er overveldende sannsynlig at utviklingen i Afghanistan kommer til å få negative geopolitiske konsekvenser sett med indiske øyne, gitt New Delhis tette bånd til den nå avsatte afghanske regjeringen og geografiske nærhet til landet. I tillegg gjør Indias regionale hovedrivaler, Kina og Pakistan, diplomatiske tilnærminger til det nye regimet i Kabul. Hvordan det trilaterale forholdet mellom Kina, Pakistan og et Taliban-kontrollert Afghanistan utvikler seg fremover vil få geopolitiske konsekvenser for India som ikke kan ignoreres.

Hvordan blir forholdet mellom Taliban og regionale makter, spesielt Pakistan og Kina? Hvordan påvirker utviklingen i Afghanistan rivaliseringen mellom India og Pakistan, samt India og Kina? Hvilke strategiske interesser har New Delhi i lys av den siste tids hendelser? Hvordan vil India handle for å ivareta sine geopolitiske interesser?

Dette er svært kompliserte spørsmål som Resett ønsker å få litt klarhet i. Presentert i form av et intervju med en av Indias fremste Kina-eksperter, Dr. Jagannath Panda, vil Resett forsøke å kaste lys på hvordan New Delhis politiske elite ser på ulvikingen i Afghanistan.

I en artikkelserie over tre deler, gir Panda sitt syn på følgende temaer: 1) Konsekvensen for rivaliseringen mellom India og Pakistan; 2) Konsekvensen for rivaliseringen mellom India og Kina; 3) Indias geopolitiske strategier og preferanser fremover med tanke på utviklingen i Afghanistan.

