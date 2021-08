annonse

annonse

De store og viktige veiprosjektene er i fare hvis SV og MDG får en hånd på rattet, mener Erna Solberg.

Uttalelsen kom da hun prøvekjørte en av de nye tunnelene mellom Os og Bergen, et prosjekt til 9 milliarder kroner som skal være ferdig neste år, og vil korte ned tiden fra 30 til 17 minutter.

– Det er et kjempeprosjekt som vil løse et av Bergens største trafikkproblem, seier Erna Solberg til NRK. Men hun er bekymret om hva som vil skje hvis de rødgrønne vinner valget. SV ønsker ikke å bygge motorvei, og det samme gjelder MDG.

annonse

Audun Lysbakken bekrefter det Solberg frykter, han vil satse på tog og veier i distriktene.

– Det er kjempeviktig for oss å få en samferdselspolitikk som prioriterer det som er viktigst. Det er miljø og trygghet. Vi vil ha trygge veier i distrikta, større jernbanesatsing og kollektivtransport i byene, sier han, og mener det er bedre enn miljøfiendtlige motorveier.

Une Bastholm fra MDG bekrefter at de vil stoppe motorveier inn til byene, og heller satse på tog, kollektivtrafikk og sykkel.

annonse

– Tusenvis av oljejobber vil forsvinne de neste årene, men regjeringen har ingen plan for hvordan de skal erstattes. Det er derfor regjeringen som setter arbeidsplasser i fare.

Les også: Bydelen som gir rent flertall til MDG, SV og Rødt: – Vanskelig for folk på Løkka å forstå at ikke alle lever som dem (+)

Miljøpartiet De Grønne kalte utbyggingen av E18 i Bærum for «tidenes miljøsvik».

MDG rettet hard skyts mot Arbeiderpartiet og trakk seg fra fylkesstyret i Viken, skriver NTB.

– Dette er tidenes miljøsvik i Oslo-regionen. Det er dessuten et soleklart brudd på Oslopakke 3-avtalen, uttalte Lan Marie Berg, og var ikke nådig mot Ap:

– Det er andre gang på få år at Høyre og Ap tvinger gjennom motorveiprosjekter. Om 10 år skal Oslo-regionen være fri for klimautslipp, og da må vi gjøre kollektivtilbudet bedre og billigere, ikke bygge mer motorvei.

annonse

MDG Drammen kalte E18 et generasjonsran.

De hevdet at pengene som brukes på monstermotorveier i stedet kunne styrket kollektivtilbudet.

– Vi trenger pengene til veivedlikehold, rassikring og trygge skoleveier i hele Viken, og bør bruke ressurser på å beskytte matjord og natur langsmed veiene, skriver Kristoffer Robin Haug, MDG, Viken, Ståle Sørensen, MDG Drammen og Viken i Drammens Tidende.

De sier at E18 er brudd på samarbeidet med Ap og Sp.

Les også: Aina Stenersen (Frp) om Oslos nye byrådsplattform: – Det er tydelig at det nå er MDG som styrer denne byen

Lysbakken vil ha bompenger. Ikke for å bygge nye veier, men for å redusere køer.

SV-leder Audun Lysbakken sa i sin tale til landsstyremøtet, at han sier nei til bompenger til nye motorveier, men ja til bompenger for å redusere kø og forurensning i byene, skriver NTB.

– Jeg har forståelse for mange av dem som protesterer mot bompenger, sa han og pekte på dem som er avhengige av bil, som ikke har et godt kollektivtilbud og samtidig får en stor regning i tillegg til alle utgiftene de har fra før.

Men han har også har forståelse for dem som er avhengig av bussen og som trenger et bedre kollektivtilbud, for barn med astma og for ungdommen som krever kutt i klimautslippene.

– Løsningen på dette er enkel: Nemlig å bygge mindre motorvei. Det vil gi mindre utslipp, mindre bompenger og mer penger igjen til kollektiv og jernbane.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474