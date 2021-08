annonse

annonse

Fredag behandlet Agder tingrett to fengslingsforlengelser. Det var ingen førstegangsfengslinger denne dagen.

Fengslingsforlengelse nr. 01.

«Abdalrahman» (31) fra Somalia. Han ble pågrepet og varetektsfengslet fire uker i slutten av juni 2021, siktet for drapsforsøk samt to tilfeller av trusler.

annonse

Fengslingsfristen er senere forlenget ved Agder tingrett. Påtalemyndigheten har nå igjen bedt om rettens avgjørelse for ytterligere fengsling i inntil fire uker.

Retten kom frem til at det fortsatt eksisterer en berettiget risiko for at siktede på ny vil begå alvorlige voldsovertredelser dersom han nå løslates.

Ifølge politiadvokaten, er straffesaken nesten ferdig etterforsket, hvorpå en hovedforhandling mest sannsynlig kan avstedkomme i november 2021.

annonse

Retten tok påtalemyndighetens anmodning til følge, og besluttet at siktede ytterligere kunne holdes fengslet fire uker frem i tid.

Les også: Utvist somalier nekter å forlate Norge (+)



Fengslingsforlengelse nr. 02.

«Mahmoud» (23) fra Midtøsten (sannsynligvis fra Libanon ifølge en ubekreftet kilde) ble pågrepet i slutten av mai 2021 og varetektsfengslet i fire uker. Han er siktet for blant annet flere voldsepisoder og grove narkotikaforbrytelser.

Fengslingen av siktede er senere forlenget, sist ved Agder tingretts kjennelse av 23. juli 2021. Politiet ønsket nå å holde siktede fortsatt innesperret, hvorpå de ba om en ny kjennelse fra retten om fortsatt fengsling i inntil fire uker.

Nye siktelser

annonse

Etter at siktede ble pågrepet og fengslet ultimo mai 2021, er han nå på bakgrunn av etterforskningen siktet for nye alvorlige kriminelle handlinger i samme sak.

Siktede har erkjent straffeskyld for flere av postene i den nye siktelsen.

Retten bemerket at siktede fremdeles kan mistenkes for de straffbare handlingene han er siktet for.

Nemlig, blant annet for medvirkning til grov narkotikaovertredelse, tyveri, to tilfeller av kroppskrenkelse, et tilfelle av vold eller trusler mot offentlig tjenesteperson, ruspåvirket kjøring, tre tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort og fire tilfeller av ulovlig bruk og besittelse av narkotika.

Les også: Har søkt asyl ti ganger (+)

Rettens anmerkninger

«Siktede synes å være inne i en aktiv kriminell fase, og handlingene hans later til å være nært knyttet opp til rusproblemet hans. Han har vist over en lengre periode at han ikke har evne eller vilje til å avstå fra å begå nye, straffbare handlinger, til tross for hyppig og gjentatt kontakt med politiet, domstolen, pågripelser og tidligere domfellelser.

Slik retten ser det foreligger det fremdeles en reell, kvalifisert og nærliggende fare for at siktede vil begå nye straffbare handlinger som kan medføre en straff av fengsel i over seks måneder dersom han nå løslates».

Hovedforhandling

Politiadvokaten meddelte tingretten at nærværende straffesak er ferdig etterforsket og oversendt statsadvokaten med et utkast til tiltale.

Straffesaken er også tilstrebet forhåndsberammet i tingretten, forhåpentligvis i september eller oktober måned.

Relatert til de ovennevnte opplysningene fra påtalemyndigheten, baserte retten seg på at en hovedforhandling i denne saken vil la seg gjennomføre senest i løpet av oktober 2021.

Retten tok deretter påtalemyndighetens begjæring til følge, og satte fengslingsfristen i første omgang til fire uker.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474