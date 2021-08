annonse

«Maja Lunde, Karl Ove Knausgård, Jo Nesbø og over 30 av landets mest kjente forfattere roper nå sammen at det er «kode rød» for menneskeheten – og at de i år vil gi sin stemme til enten SV, MDG, Rødt eller Venstre.»

Slik starter VG sin sak under fete krigstyper på førstesiden. Det er et typisk eksempel på pressens kampanjejournalistikk for å påvirke valget.

Det er i praksis VG som ber deg stemme på SV, MDG, Rødt eller Venstre. Norges mest leste nettavis gjør det under dekke av å vise til at 33 forfattere går sammen i et «forfatteropprop» for å få folk til «å stemme på naturen» ved årets stortingsvalg og kjører frem plakatstore bilder av influenseren Linnea Myhre, komikeren Linn Skåber, krimbokforfatter Anne Holt sammen med forfattere som Jo Nesbø og Karl Over Knausgård.



Det er et velkjent triks i politisk kommunikasjon, propaganda og militære påvirkningsoperasjoner. I kommunikasjonssosiologien kalles det to-stegs hypotesen. Det kan bedre kalles «saueflokk-effekten». Man bruker opinionsledere til å formidle ønsket budskap og utnytter deres sosiale kapital og påvirkningskraft ut ifra erkjennelsen om at saueflokken følger lederen. Ingen kan være uenig i at å stemme på naturen er en god ting.



I artikkelen forteller Maja Lunde som har skrevet boken Bienes historie at «hun selv har gått dypt inn i klimaproblematikken …. og har selv opplevd at noen av de dystre fremtidsscearioene hun har skrevet om i bøkene er kommet faretruende nærmere – og noe er allerede blitt nåtid.»



VG lar oss forstå at her er det folk med dyp kunnskap og lang erfaring som står bak oppropet samt at jordens undergang ligger rett rundt hjørnet dersom vi ikke stemmer på Venstre, Rødt, SV eller MDG ved stortingsvalget.

Lurer på om Maja Lunde noensinne har gått så dypt inn i klimaproblematikken at hun har fått med seg at 2021 er et av de kaldeste årene på lenge her på jordkloden til tross for at vi har hatt en fantastisk sommer av godt gammelt merke her i Norge?

Det symbiotiske bytteforholdet mellom VG og forfatterne som står frem og tilbyr den gemene hop råd om hva de skal stemme, forsøkes det ikke en gang lagt skjul på. Forfatterne får bildet i avisen og gratis profilering slik at de kan selge flere bøker. Maja Lunde beskrives endog som «historisk» med en egen link i artikkelen til hennes tre bøker på den tyske bestsellerlisten. VG får hamret inn sitt mestselgende narrativ om kriser og undergang nok en gang.



Vi tenker ikke over det når vi står i kassakøen og leser forsidene til den kulørte pressen, men det virker. Det vet pressen. Og saueflokken er stor.



Min anmodning er enkel: Stem IKKE Venstre, Rødt, SV eller MDG! Følg ikke saueflokken! Tenk selv! Og kjøp for all del ikke VG! Se en annen vei når du står i kassakøen og venter på tur.

