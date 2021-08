annonse

Trossamfunn spiller den viktigste rollen i å informere barn og unge om korrekt opplæring i tro og praksis.

– Å styrke trossamfunnenes tilgjengelighet i samfunnet er en viktig del av integreringsarbeidet, skriver Vegar Jørgenstuen i Utrop.

Han er medarbeider i Islam Net, og kan fortelle at moskéer har eksistert i Norge i mange tiår, men storsamfunnet vet for lite om hvor viktig moskéer og muslimske organisasjoner er for arbeidet for integrering og mot radikalisering.

– Gjennom disse møtearenaenes tilstedeværelse har man avverget veksten av radikalisert ungdom og vært med på å henvise flyktninger og innvandrere til de offentlige institusjonene for å søke hjelp gjennom integreringsprosessen.

Jørgenstuen skriver at muslimske trossamfunn spiller også den viktigste rollen med å informere barn og unge om korrekt opplæring i tro og praksis som igjen vil forhindre at muslimsk ungdom dyrker egne, og noen ganger uraffinerte holdninger som kan gi negative konsekvenser for storsamfunnet.

– Har ikke ungdommene tilknytning til moskéene, så vil følelsen av at de ikke er velkomne forsterkes ytterligere. Dette fordi de ikke får god kunnskap om hvordan de skal takle vanskeligheter i livet, skriver Jørgenstuen, og sier moskeer er viktig:

– Ved fravær av moskeer og muslimske organisasjoner dannes et illevarslende vakuum. Og dette tomrommet kan fylles opp av ekstremister som ønsker ungdommen velkomne og gir dem følelsen av aksept og anerkjennelse om de går vekk fra gata og inn i terrorvirksomhet.

Han sier videre at det å ønske å legge ned moskéer og andre trossamfunn, og forvente mindre radikalisering gir beviselig ingen mening.

