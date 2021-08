annonse

Norge vil fortsette med leting. Da må klimaaktivistene Extinction Rebellion ta i bruk de sterkeste midlene de har for en politisk endring.

– Jeg er ikke redd for hva det norske rettsvesenet vil gjøre med meg. Jeg er redd for hva norsk oljepolitikk vil gjøre med meg og andre mennesker, sier Dag Kolstø til Klassekampen.

Han er talsperson for Extinction Rebellion. Denne uken gjør de seg klar for «historisk stor» aksjon i Oslo. Han sier at de vil la seg arrestere i protest mot Norges oljepolitikk.

– Vi ønsker først og fremst en endring i energipolitikken som sikrer livsgrunnlaget til barna og barnebarna våre

De planlegger å blokkere flere sentrale veier og veikryss i Oslo. Det skal også aksjoneres mot «institusjoner som er naturødeleggende». De varsler at de kommer også aktivister fra Sverige, Danmark og Finland. Kolstø håper flere hundre aksjonister vil delta, og at over hundre vil bli arrestert. Han selv skal være en av de. I Norge har de blitt arrestert og bøtelagt for over halvannen million kroner.

Extinction Rebellion, eller bare XR

Er en internasjonalt gruppe som tror på menneskeskapte klimaendringer og bruker sivil ulydighet som metode for å oppnå sine mål. De vil innføre et «rådgivende, representativt borgerråd for å sikre en rettferdig omstilling til et bærekraftig samfunn».

Extinction Rebellion varsler en stor aksjonsbølge før valget

– Det blir historisk, sier en av aktivistene, Dag Kolstø, til NTB.

Han sier at målet er at aksjonene i Oslo fra 23. til 29. august skal bli den største sivil ulydighets-kampanjen innenfor klima og miljø i Norge siden Alta-opprøret for 40 år siden, og spår hundrevis av arrestasjoner.

– Kravet vårt er at olja må stanses i sin helhet, slår han fast.

Det skal også arrangeres hemmelige aksjoner og blokader gjennom hele uken.

– De er hemmelige for at de ikke skal saboteres av politiet. Vi har dialog med politiet, og de har sagt at hvis vi forteller dem om sivil ulydighets-aksjoner, så blir de nødt til å prøve å stanse dem, sier Kolstø.

XR arrangerer kurs i sivil ulydighet i forkant av aksjonene.

I fjor fikk Kolstø 19 000 i bot for å blokkere trafikken

Klimaaktivistene i Extinction Rebellion forstyrret morgentrafikken slik at mange kom for sent på jobb. Da ble de arrestert.

– Politiet i Oslo gir 19.000 kroner i bøter og tolv timer på glattcelle for å demonstrere i trafikken. I andre europeiske land blir man kjørt bort uten tiltale. Hvorfor er Norge så annerledes?, sier Dag Kolstø til Klassekampen, og sier de gjorde det for å vekke oppsikt:

– Vi blokkerte trafikken for å vekke oppsikt og for å vise myndighetene hvor mange som desperat ønsker at vi skal stanse olje- og gassvirksomheten i landet vårt, skriver han.

