annonse

annonse

Kvinner tror ikke på Talibans påstander om ny linje. «Burkaen blir det minste av afghanske kvinners problemer,» skriver NTB i lengre artikkel.

Marina Haidari forteller fra 1997 da Taliban styrte landet forrige gang og hun hørte «skrekkinngytende musikk fra høyttalere på lastebiler plutselig fylle gatene, og alle forsvant inn i husene sine.»

En gang da Marina var tolv år og på vei til markedet, dukket en Taliban-kriger uten forvarsel opp og pisket henne i ansiktet fordi hun ikke hadde på seg burka. Nå er Marina 37 og ser yngre slektninger prøve burka for første gang.

annonse

– Den greia er kanskje det tydeligste tegnet på at de er tilbake ved makten. Men i virkeligheten er chadaree det minste av våre problemer, sier hun og bruker det afghanske ordet for burka.

Blir verre

– Jeg forsto for første gang at jeg var blitt behandlet som et dyr hele livet, sier en kvinne fra provinsen Badakhshan i Nord-Afghanistan.

– Vi kvinner har tapt alt. Og vi står foran et angrep som føles bare litt mindre grusomt enn slutten på verden, sier parlamentarikeren Raihana Asad.

annonse

Hun sier at hun ikke tror et ord av det som Taliban nå lover, skriver NTB. Taliban erklærte da de inntok Kabul, at de ville respektere kvinners rettigheter «innenfor rammeverket av islamsk lov».

Men noen endringen fra Taliban-styret fra 1996-2001 forventer hun.

Asad har fått rapporter om Taliban-krigere som leter spesifikt etter kvinneaktivister, inkludert henne selv.

– Jeg tror de ikke lenger kommer til henrette aktivister og kvinner som meg offentlig. De kommer bare til å sørge for at vi forsvinner, sier hun.

Opplæring?

NTB skriver at «siden det nesten ikke eksisterte programmer for å lære menn om kvinners rettigheter, åpnet det seg nye konflikter. Menn visste ofte bare om ett svar på kvinnenes krav: vold.»

annonse

«Rettighetene som noen kvinner nyter godt av i dag, fra å delta i idrett til å velge studier, ble oppnådd etter hard kamp med store ofre da modige aktivister risikerte livet for litt med frihet. Det vet afghanske kvinner i dag. Og de vet hva som står på spill,» skriver NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474