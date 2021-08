annonse

Frp-lederen mener at oljebransjen gjør mer for klimaet enn MDG.

– For meg er venstreradikale sosialister kontroversielle. De ønsker at staten skal overta det meste, frata folk valgfriheten, loppe dem for mest mulig skatter og avgifter og ønsker å styre oss fra vugge til grav, sier Listhaug til Nettavisen, og trekker frem at de bruker skyldfølelse for å skaffe seg makt:

– De vil påføre oss oljeskam, kjøttskam, bilskam. Lan Marie Berg vil fjerne bilen helt. Det mener jeg er svært kontroversielt.

Listhaug mener det er kontroversielt at MDG ønsker å legge ned norsk oljenæring. Hun synes også det er kontroversielt å tro at Norge, et veldig lite land med 5 millioner innbyggere som står for ca. 0,5 promille av verdens utslipp, skal redde hele verden.

– Så høres det ut som om bare vi legger ned oljenæringen, sender arbeidsplasser ut av landet og legger velferden i grus, så skåner vi verdensklimaet. Sannheten er at India og Kina hvert år øker sine utslipp med tigangeren Norges totale utslipp. De bygger kullkraftverk med «begge hendene».

Hun påstår videre at norske oljearbeidere gjør mer for klimaet enn det MDG gjør. De produserer gass til Europa og fortrenger dermed skittent kull.

Frp-lederen uttaler til Bergens Tidende at hun er redd MDG skal få innflytelse.

– Jeg mister nesten nattesøvnen av tanken på at MDG skal få en hånd på rattet. Det er mer enn galt nok i Oslo der jeg bor og merker konsekvensene både på lommeboken og i hverdagen, mener hun.

MDG stiller seg kritisk til at kong Harald skal delta på åpningen av Johan Sverdrup.

Une Bastholm fra MDG mener at Equinor og regjeringen burde latt være å sette kong Harald i en situasjon der «han må kaste glans over et oljeprosjekt som vil bidra massivt til klimakrisen». Kong Harald deltok i åpningen av Johan Sverdrup-feltet.

– Dette er respektløst av MDG. Å bruke kong Harald på denne måten politisk for å gjøre seg selv interessant, tror jeg det norske folk reagerer sterkt på, svarer Sylvi Listhaug (Frp), og legger til:

– Johan Sverdrup vil gi arbeid til mange mennesker over hele landet og bringe inn store inntekter til landet. I tillegg er utslippene svært lave sammenlignet med andre felt.

