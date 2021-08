annonse

Majoriteten av vestlige politikere har vært nådeløse i sin kritikk av tidligere president Donald Trump.

Han har blitt kalt kvinnehater, rasist, mentalt ustabil og uforutsigbar. Han har også blitt kalt en fare for diplomati og fredsarbeid i Midtøsten av fremtredende politikere i både Norge og Europa.

Hans Twitter konto har fått langt mer oppmerksomhet enn noen andre politikere noensinne. Det er sikkert derfor hans Facebook, Instagram og Twitter kontoer er blitt stengt ned, i motsetning til sosiale medier kontoer til politiske ledere fra Iran, Saudi Arabia og Taliban i Afghanistan. Det er intet mindre enn en skandale når Iranske ledere som vil fjerne Israel fra kartet og utvikle atomvåpen får uttale seg på sosiale medier, mens Trump ble stengt ute.

Når flertallet i Senatet og Kongressen i USA erklærte at Joe Biden var USAs neste president, så var det kø av politisk korrekte politikere som ville si at nå var USA tilbake i en lederrolle, nå var de igjen et forbilde som tok diplomati på alvor. Jeg er av en helt annen oppfatning av Joe Biden og hans administrasjon. Som Senator så var Biden for invasjonen av Afghanistan, han begrunnet det med at Taliban må fjernes helt fra landet, og han var for invasjonen og krigen mot Irak i 2003, begge disse krigene har USA mislykkes totalt med.

Som Visepresident sørget han for at ytterliggående terrorister og opprørere fikk våpen og de brukte dem til å destabiliserte Syria, han truet også Bashar Al Assad med krig, og han bidro til at Nato bombet Libya sønder og sammen, drepte Gaddafi og dermed satte i gang en av historiens største flyktningkriser. Når han nå på kort varsel avslutter operasjonen som han selv var med på å starte i Afghanistan på kort varsel, så er det umulig for den Kabul baserte regjeringen å forberede seg på motangrep mot Taliban, og alle vestlige land sliter nå med å evakuere sine borgere.

Alle vet at amerikanske styrker i Midtøsten ikke kan være der for alltid, og jeg er enig i at i løpet av Bidens første periode så må USA trekke seg ut, men USA burde ha forhandlet med Taliban slik at man var sikker på at brudd på menneskerettigheter, og kvinneundertrykking ikke blir den nye normalen i landet. Nå har Taliban tatt over, og de har allerede varslet at steining, dødsstraff, og at kvinner ikke kan delta i arbeidslivet eller ta utdannelse.

Biden administrasjonen vil ha en atomavtale med Iran igjen, etter at Trump rev avtalen i stykker. Dette advarer Israel kraftig imot, og nå er forholdet mellom Israel og USA svekket igjen. Joe Biden har ikke sørget for at USA har tatt en internasjonal lederrolle, han har derimot destabilisert hele Midtøsten igjen.

For oss som støtter Israel, så er det få lyspunkt med dagens «amerikanske lederskap». Det kan bli spennende i 2024, når USA igjen skal velge president. Verden trenger en leder hos vår viktigste allierte som støtter Israel, ikke starter kriger, inngår handel og fredsavtaler og som kontrollert trekker amerikanske styrker ut av Midtøsten.

