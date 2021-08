annonse

Nationen beklager og har trukket artikkelen.

Slik starter nyhetsredaktør Svein Ove Hansli beklagelsen:

«Onsdag lagde vi i Nationen ei sak om kva som kjem til å skje med oksane som truleg tok livet av ein far og ein son i Sykkylven. Vi valde å lage ei sak der vi skreiv at dyra kan havne på matbordet. Etter at vi la saka ut på Facebook tok det ikkje lang tid før kommentarfeltet var full av kritikk mot vår journalistikk. Ein av dei som kommenterte meinte at ein burde kunne forvente meir av Nationen. Han har heilt rett.»

Hansli skriver videre at de ikke burde laget en slik sak. Det var ufølsomt.

– At oksane som var godkjent som matproduksjon av Mattilsynet kunne havne på matborda har jo heller ingen relevans i dekninga av den tragiske hendinga, skriver han.

– I vårt arbeid med å dekke alle sider av denne saka, endte vi dessverre opp med ei sak som var eit blindspor.

Nå lover Nationen bot og bedring overfor leserne.

