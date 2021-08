annonse

annonse

Stadig flere ansatte i NRK har millionlønn.

Nettstedet Medier24 har fått tilgang til en oversikt over lønnen til alle faste ansatte i NRK. Det fremgår av denne oversikten at antall ansatte i NRK med millionlønn har økt fra 89 for to år siden til 110 nå.

Grunnlønnen for ansatte i 100 prosent-stillinger per august 2021 fremkommer i oversikten, som er utarbeidet av NRK selv.

annonse

Listen Medier24 har satt sammen inneholder journalister, mellomledere og direktører. Oversikten inkluderer ikke tillegg som overtidsbetaling og korrespondenttillegg.

Debattens populære programleder Fredrik Solvang er en av dem med lønn akkurat under millionen. Han har en grunnlønn på 982.000, faste variabler på 13.894 samt et turnustillegg på 41.063.

Les også: 3,14 millioner: Eier du ikke skam, Eriksen?

annonse

Under følger et utdrag fra listen:

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef 3.295.250

Andreas Norvik, direktør 1.954.950

Olav Nyhus, direktør 1.856.250

Olav Peter Hypher, direktør 1.826.250

Jon Espen Lohne, direktør 1.801,500

annonse

Helje Solberg, direktør 1.798.000

Vibeke Fürst Haugen, direktør 1.773.000

Marius Lillelien, direktør 1.763.300

Hildegunn Amanda Soldal, mediesjef 1.323.800

Charlo Halvorsen, programredaktør 1.248.300

Claus Wiese, prosjektsjef 1.179.050

Stein Bjøntegård, redaksjonssjef 1.172.650

Knut Magnus Berge, programredaktør 1.159.400

De som tjener over millionen inkluderer programredaktører, avdelingsledere, et knippe spesialrådgivere og totalt fire journalister.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474