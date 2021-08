annonse

Etterlyser «beredskapsplan for at heroinavhengige personer».

Det er antatt at Taliban har finansiert deler av sin geriljakamp med å skattlegge opiums- og heroinproduksjon og eksport fra Afghanistan. Men nå hevder de å ville forby narkotikaen i landet. Det gjør SV-politiker bekymret for heroin-avhengige i Norge.

– Fra nå av kan ingen være involvert i herointrafikk, ingen kan være involvert i narkotikasmugling, sa Taliban-talsmannen Zabihullah Mujahid under en pressekonferanse i Kabul nylig.

Afghanistan står for 80 prosent av verdens opiums- og heroinproduksjon ifølge FN. Taliban forsøkte å forby opiumsproduksjon i 2002 sist de hadde makten i Afghanistan, men måtte da gå tilbake på forbudet etter folkelige protester, skriver Reuters. Opium er en vesentlig inntektskilde for bønder i blant annet Talibans kjerneområder i Helmand og Kandahar-provinsene.

Det er stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) som er bekymret for konsekvensene dersom Taliban skulle gjøre alvor av forbudet denne gang. Han har stilt helseminister Bent Høie spørsmål i Stortingets spørretime om hva regjeringen akter å gjøre.

– Taliban sier at de vil stanse produksjon av heroin. Det kan gi mindre forsyning av heroin til Norge. Har regjeringen en beredskapsplan for at heroinavhengige personer kan få hjelpen de trenger? spør Wilkinson og begrunner spørsmålet på denne måten:

«Myndighetene jobber selvfølgelig for redusere import av narkotika og redusere mengden narkotika i samfunnet. En rask endring i markedet kan gi svært store problemer for de rusavhengige. Jeg er bekymret over at tilførselen suppleres med fentanyl.»

Spørsmålet er innlevert 21. august ifølge Stortingets journaler. Bent Høie har ennå ikke besvart spørsmålet.

