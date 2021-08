annonse

Den skal bli hele 540 kilometer, til nå er kun en tredel fullført. Så det er enda mulig krysse grensen om natten.

Med den nye grensemuren vil den trafikkert migrantruten fra Sentral-Asia til Europa bli stengt. Den har i det siste var stabil, men Tyrkia og EU frykter at situasjonen i Afghanistan vil endre på det. EU vil ikke ha en gjentagelse av migrantstrømmen fra 2015, skriver NTB.

Budskapet til afghanere er klart, reis til nabolandene, ikke til Europa.

– Det må være vårt mål å holde flertallet av dem i regionen, sier Østerrikes innenriksminister Karl Nehammer. Han deler syn med mange andre europeiske ledere.

I Tyrkia blir flyktninger fra Syria og Afghanistan sett på med mistenksomhet, før ble de ønsket velkommen som muslimske trosfeller. En grunn er at Tyrkia har økonomiske problemer, arbeidsledighet og høy inflasjon.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan beroliger at en ny mur skal holde migranter unna. I dag bor det 6 millioner syrere og hundretusener av afghanere i Tyrkia. Erdogan har truet med å sende dem til Europa. I forrige uke fastslo han i en tale at Tyrkia ikke har noen plikt til å være «Europas flyktninglager».

Tyrkia skal hittil i år ha stoppet nær 35.000 afghanere som har krysset grensen ulovlig. I fjor var antallet 50.000 og i 2019 var det over 200.000.

Noen øyer i Hellas ligger bare noen kilometer fra Tyrkia. De har også gjort det klart at en gjentakelse av 2015 er uaktuelt. Men etter det har det kommet hundretusener av syrere, irakere, afghanere i små plastbåter. Hellas anser nå at Tyrkia er et trygt sted for afghanere og ser ingen grunn til å gi dem asyl.

