Afghanske kvinner kan velge mellom verre og verst.

Taliban har angivelig lovet å ivareta kvinners rettigheter når de har overtatt makten i Afghanistan. Likevel florerer nettet av bilder der plakater av kvinner i skjønnhetsindustrien blir malt over. Kvinner som intervjues frykter det verste.

– Jeg forsto for første gang at jeg var blitt behandlet som et dyr hele livet, sier en kvinne fra provinsen Badakhshan i Nord-Afghanistan.

– Vi kvinner har tapt alt. Og vi står foran et angrep som føles bare litt mindre grusomt enn slutten på verden, sier parlamentarikeren Raihana Asad.

Mange må nå prøve burka for første gang i livet. Det vesle som var av fremskritt for kvinner må antas å være en saga blott. Taliban praktiserer islam, en bokstavelig form for patriarkalsk islam.

En befolkning i stor vekst

Afghanistan er et fattig land, et dysfunksjonelt land på nesten 40 millioner mennesker. Eldgamle tradisjoner skaper et miljø hvor moderne menneskerettigheter er en luftspeiling. Afghanistan er et av landene i verden med høyest fødselsrate, og i dag føder afghanske kvinner i gjennomsnitt 4,4 barn hver. På landsbygda er 7-8 barn ikke uvanlig. Afghanistan er et av verdens fattigste og minst utviklede land etter nesten 40 år med krig. Landet har en stor andel analfabeter. Under 40 prosent av befolkningen kan lese og skrive.

Over 40 prosent av landets innbyggere er under 15 år og kun halvparten av disse har tilgang til skole. Patriarkalsk kjønnstradisjon gjør at mange jenter blir tatt ut av skolen når de nærmer seg puberteten. Det er mannen som skal forsørge. Kvinner som overlates til seg selv er ille ute, og verre vil det bli med Taliban. De vil mest sannsynlig håndheve tradisjonen med vergemål der kvinner ikke får forlate hjemmet uten en mannlig verge.

I situasjoner der mannen er død, eller har forlatt sin kone, må kvinnen klare seg hjemme eller få hjelp av en annen mannlig verge i familien. Kvinnene lever med andre ord under strenge kulturelle normer, og verre vil det bli etter Talibans seier. Med Taliban blir det nok også flere «statlig delte» koner, der de flinkeste jihadistene blir belønnet med 3-4 koner.

Overgrep mot smågutter har vart i generasjoner

Ikke at denne praksisen heller var bort under det vestligstøttede regimet over de siste år, men fenomenet kalt «bacha bazi» blir vel heller ikke mindre utbredt under Taliban. Bacha bazi betyr «boy play», har vart i generasjoner og innebærer at unge gutter kler seg i kvinneklær og danser for menn i høye posisjoner før eventuelle seksuelle overgrep. Det er imidlertid ikke bare lærere, rektorer og andre autoriteter som forgriper seg på disse guttene, men også lavt yrkede menn i ulike posisjoner, som for eksempel trailersjåfører. I slike dysfunksjonelle land, avler overgrep bare enda flere overgripere.

Når flere kvinner forsvinner til ekteskap med Taliban-krigerne og flere jenter blir tatt ut av skolene, vil det være enda mer desperasjon fra menn som ikke lenger har tilgang til verken koner eller sexpartnere. Og med en kultur der pedofili og skjult homoseksualitet er utbredt, vil det ikke være noe særlig beskyttelse for disse guttene, som ofte stammer fra unge mødre uten utdannelse eller livserfaring. Med Taliban blir Afghanistan dratt enda lengre ned i middelalderen, til islam og enda eldre kulturelle normer.

På bare få dager har kvinnefrigjøringen vesten har prøvd å oppnå i 20 år stanset opp, og blitt reversert. Bevegelsesfrihet under Taliban vil være svært begrenset, og offentlig pisking og steing vil være en normal hverdag for afghanere. Men hva kan vi gjøre nå som vestlige land har gitt opp Afghanistan? Det aller enkleste er selvsagt å la afghanere ta av seg egne problemer uten innblanding. Vi ser nå resultatet av vestlig innflytelse, og hvor lite det er hjalp – og hvor lite det ofte også ble ønsket.

Det er slående hvor lite fokus venstresidens feminister i dag har på islam som den største hindringen mot kvinnefrigjøring. Det er selvsagt lett å skylde på (u)kultur og tradisjon, men Taliban følger verken kultur eller tradisjon når de siterer fra koranen og lager leveregler for sine folk. De følger en ultrakonservativ religion, som har som mål å erobre mest mulig område, og spre sitt totalitære regime.

Konklusjon

Tiden fremover setter ikke bare afghanske kvinner tilbake i utvikling. Hele vårt kvinnekamp er i fare for å rase under Talibans regime. Nå mer enn noen gang trenger vi en styrket kvinnekamp, med ekte gammeldags feminisme. Men det er kanskje litt mye å spørre om i en tid der religion verken kan kritiseres eller krenkes, selv når krenkelsen redder liv.

