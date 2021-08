annonse

Joe Biden mottok i går etterretningsrapporten om koronavirusets opphav. Den er foreløpig unntatt offentligheten, men ifølge amerikanske kilder konkluderes det med at man fortsatt ikke kan si noe sikkert om virusets opphav.

Det var Biden-administrasjonen som for tre måneder siden bad om en gransking, for blant annet å få undersøkt nærmere hvorvidt koronaviruset ble overført til mennesker via dyr, som er den offisielle kinesiske versjonen av historien, eller om det kunne være grunn til å tro at virusets opphav kunne stamme fra et uhell oppstått i et laboratorium i Wuhan, som enkelte andre har spekulert på.

To anonyme kilder opplyser til avisen The Washington Post at deler av rapporten kan bli avgradert i løpet av noen dager. Ifølge avisen skal mangelen på en endelig konklusjon i rapporten delvis skyldes at amerikanske myndigheter fortsatt mangler informasjon, blant annet etterlyses større tilgang til rådata fra Kina, som kan bidra til å bekrefte eller avkrefte hvorvidt den offisielle kinesiske versjonen om virusets opphav er korrekt eller ei.

Offisielle kinesiske myndigheter har tidligere omtalt laboratorium-spekulasjonene som «totalt usanne» og har blant annet vist til at en ekspertgruppe fra WHO, som tidligere i år besøkte Wuhan, konkluderte med at teorien er «svært usannsynlig».

Tallet på nye smittede flater ut

Ifølge tall fra WHO virker det nå som at det etter to måneders økning i smittetilfeller nå ser ut til at grafene som viser smitteøkningen er i ferds med å flate ut.

I sin ukentlige vurdering av smittesituasjonen i verden, skriver WHO at smittesituasjonen i de fleste regioner var stabil eller fallende, men at den økte med 20 prosent i den vestlige Stillehavsregionen og med 8 prosent i Nord- og Sør-Amerika. Det var flest antall nye smittetilfeller i USA, Iran, India, Storbritannia og Brasil.

