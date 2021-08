annonse

Tidligere sjef for de britiske styrker i Afghanistan, General Richard Kemp, mener Biden som sjef for de amerikanske styrker burde stilles for krigsrett for den ukontrollerte og kaotiske tilbaketrekningen fra Afghanistan. Kemp konkluderer som følger:

«Konsekvensene av hva som har funnet sted er katastrofale for hele den vestlige verden. Det er katastrofalt for NATO. Biden har fullstendig ødelagt NATOs troverdighet. Terrortrusselen fra Afghanistan er nå større enn før 9/11. Islamske jihadister over hele verden feirer. Presidenten i Pakistan, Imran Khan som i stor grad har finansiert Taliban, og som for øvrig mottar støtte både fra USA og UK (samt fra Norge), feirer. Hamas i Gaza feirer. Det er ikke bare Taliban, men både Al Qaeda og IS står sterkt i Afghanistan. Trusselen fra internasjonal terror er nå høyere enn noensinne da IS var på toppen av sin makt og kontrollerte store deler av Syria og Irak. Og ingen andre feirer nederlaget mer enn Russland, Kina og Iran. Vesten er sterkt svekket. Hele verden er blitt et mye farligere sted.»

USAs allierte er nå bekymret for om USA lenger er til å stole på. Taiwan som er utsatt for konstant territorielt press fra Kina, Ukraina i sin pågående konflikt med Russland om Krim-halvøya og Israel som er utsatt for stadige terrorangrep finansiert og organisert fra Iran, er alle nå sterkt bekymret for om de lenger kan påregne hjelp fra USA hvis situasjonen tilspisser seg. Kina, Russland og Iran er nå tilsvarende insentivert til å ville utnytte situasjonen.

Men hva med Norge, som ligger i et av verdens mest utsatte geopolitiske veikryss og som gjennom Forsvarsreform 2000 har avviklet den nasjonale forsvarsterskelen og bygget hele forsvaret på forutsetningen om at USA skal komme oss til unnsetning?

Hva tenker ledende forsvarspolitikere i de to statsbærende partiene i Norge, i Arbeiderpartiet og Høyre, nå? De har vært ansvarlige for avviklingen av det territorielle forsvaret og den ensidige avhengigheten til USA? Hva tenker utrederne i FFI og i Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet? Og hva tenker de i NUPI og i Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene i UD? Og ikke minst, hva tenker PST om den økte terrorfaren fra islamske jihadister i Norge?

PST har ikke sagt et pip om den økte terrorfaren. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier til NRK at “Norges budskap til begge parter er å oppfylle sitt løfte om å avstå fra bruk av vold”. Utenrikskomiteens leder, Anniken Huitfeld (A), sier til NTB “at NATO lyktes å forhindre at Afghanistan ble oppmarsjområde for internasjonal terror.”



Det mener altså ikke tidligere øverstkommanderende for de britiske styrkene i Afghanistan. Han mener faktisk det stikk motsatte. Hverken Søreide (H) eller Huitfeldt (A) synes å ha noen formening om hvilke konsekvenser dette har for norsk sikkerhet og for troverdigheten av de amerikanske sikkerhetsgarantiene.

Nedbyggingen av forsvaret og den ensidige avhengigheten av USAs ‘sikkerhetsgarantier’ er det blitt advart mot i 20 år, nettopp med tanke på at slike situasjoner som det vi er vitne til nå kan skje svært raskt og noen ganger over natten samt ut ifra erfaringen om at solidariteten i allianser er en for skjør forutsetning til å basere egen sikkerhet på.

Alliansegarantier må komme i tillegg til og ikke i stedet for evnen til å forsvare eget territorium, et forhold vi faktisk er folkerettslig forpliktet til å ivareta selv.

Sikkerhetspolitisk ønsketenkning hører ikke hjemme i en verden som styres av realpolitikk. Her er det bare å krumme nakken og ta kostnadene ved å gjenoppbygge den nasjonale forsvarsevnen raskest mulig.

Vi har råd til det og det er bedre sent enn aldri. Forsynet har vært oss nådige frem til nå. Det kan vi ikke påregne i all fremtid. Verden er med ett blitt et enda mer utrygt sted.

