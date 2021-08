annonse

Demokratene er sterkt imot at situasjonen i Afghanistan «utnyttes av humanitærindustrien i Norge til å presse gjennom moralsk aksept for en ny migrantstrøm som i 2015», skriver partiet i en pressemelding i dag.

Slik partiet ser det representerer dette både en sikkerhetstrussel og en økonomisk trussel mot den norske velferdsstaten, fordi asylinstituttet etter partiets syn er uthult og ødelagt av rent misbruk gjennom flere tiår.

– Vi skal ikke gjøre samme feilene som Sverige og Tyskland, for da ender vi med de samme problemene. Vi maner derfor til forsiktighet og realisme ut fra erfaringer og tall vi allerede sitter med rundt afghanske migranter: De er vanskelige å identifisere, vanskelige å assimiiere, sjelden så alene som de hevder, beskyttelsesbehovet de påberoper seg er ikke alltid riktig, og de er ekstremt dyre for Norge over et livsløp, skriver partiet.

I pressemeldingen vises det til at de de afghanske flyktningene også ofte utløser en kjedemigrasjon gjennom familiegjenforening, noe som ifølge partiet blir enda mer kostbart. Partiet hevder dessuten at det også er en stor fare for at representanter fra kriminelle klaner og islamistiske ekstremismer fra IS og Taliban skjuler seg blant de som ønsker å komme seg til vestlige land.

Demokratene merker seg også igjen at «globalistene har endeløst med penger til sine utenlandske politiske kjepphester, men aldri penger nok til norsk helsevesen og norske pasienter» og legger i pressemeldingen frem følgende regnestykke:

Demokratene skriver at «ifølge SSB koster en kvoteflyktning minst 20 MNOK pr stk. Dersom Norge gir permanent opphold til f.eks. 600 afghanere, pluss familiegjenforening på 2 stk pr migrant, snakker vi om en kostnad for Norge på minst 1800 * 20 MNOK = 36 milliarder kr, eller omtrent et helt bistandsbudsjett.»

– Flyktninger bør hjelpes lokalt, og selv om Demokatene er imot bistand, er vi for akutt katastrofehjelp, skriver de i pressemeldingen.

Partiet viser videre til at selv om FNs flyktningkonvensjon ikke sier noe om at det skal gis permanent opphold for flyktninger, praktiserer Norge likevel dette, samtidig som enhver asylsøker og migrant ifølge partiet får status som «flyktning».

Demokratene ber i pressemeldingen de andre partiene om å forholde seg til fakta og virkeligheten fremfor moralisme og føleri. Ifølge partiet er situasjonen i Afghanistan altfor uoversiktlig og kaotisk til at man kan hente ut mennesker derfra, men partiet anerkjenner at Norge kan ha et ansvar for å hjelpe “de få afghanerne som har jobbet direkte og tett med norske styrker, og derfor risikerer represalier fra Taliban”.

Demokratene avslutter pressemeldingen med å vise til at partiet har programfestet at asyl kun skal innvilges på invitasjon fra staten, og da skal dissidenter, kristne og kvinner prioriteres fra muslimske land, ettersom disse har størst beskyttelsesbehov.

Til Resett utdyper partileder Geir Ugland Jacobsen hvordan de ser for seg ansvarsforholdet.

– Har ikke Norge et medansvar for et feilslått statsbyggingsprosjekt?

– Norge har hatt en beskyttende og fredsbevarende rolle i Afghanistan. Intet land er tjent med et islamistisk diktatur som det blir under Taliban, særlig ikke når det har tilkommet på udemokratisk vis. At landet til slutt allikevel faller i hendene på motparten, kan ikke Norge stå ansvarlig for, etter hederlig innsats sammen med alliansepartnere, svarer han.

– Hva mener dere med at flyktninger bør «hjelpes lokalt»? Er det naboland av Afghanistan?

– Flyktningene er tunge eller umulige å integrere i Vesten, og bør tas hånd om av land i regionen, som er villig til å huse dem så lenge som nødvendig, med økonomisk støtte fra Vesten. På den måten blir vi også i stand til å tilby sikkerhet til langt flere. Dette er jo opplagt den beste løsningen både i et humanistisk og et økonomisk perspektiv.

