Siktelsen mot 20-åringen som innrømmet å ha drept en kvinne i Åsane i Bergen i fjor høst, er utvidet til også å omfatte voldtekt og likskjending. Det kom fram i en kjennelse fra Hordaland tingrett i dag hvor mannen ble fengslet i åtte nye uker.

Siktelsen ble ifølge kjennelsen utvidet til å omfatte voldtekt, likskjending og å hensette dyr i hjelpeløs tilstand. I september i fjor ble 20 år gamle Sofie Vo Nguyen funnet død i en leilighet i Åsane i Bergen. Mannen som er siktet for drapet, bodde sammen med kvinnen, men de to var ikke kjærester.

Politiet er ferdig med etterforskningen av saken som ble oversendt statsadvokaten for påtaleavgjørelse 16. juli, men politiadvokat Eli Valheim i Vest politidistrikt ønsker ikke å si noe mer om grunnlaget for de nye siktelsene, ut over at de mener mannen har voldtatt og likskjendet kvinnen og at dyret som skal ha blitt hensatt i hjelpeløs tilstand var en katt.

Mannens forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde, ønsker heller ikke å kommentere de nye siktelsene.

– Jeg må innrømme at grunnlaget for siktelsene kom veldig overraskende på meg. Det eneste jeg vil si er at dette er siktelser, og ikke en tiltale, sier Mjelde til NTB

Den drapssiktede ble innlagt på psykiatrisk sykehus for en prejudisiell observasjon like etter drapet og det ble senere gjennomført en full judisiell observasjon av mannen, der konklusjonen var at mannen var tilregnelig.