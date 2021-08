annonse

annonse

En teori som hevder at Covid-19 stammer fra en amerikansk militærbase får stadig mer oppslutning i Kina, i forkant av utgivelsen av en amerikansk etterretningsrapport om virusets opprinnelse.

I mai beordret USAs president Joe Biden en 90-dagers etterforskning for å komme til bunns i om hvorvidt SARS-CoV-2-viruset stammer fra en laboratorieulykke i Wuhan, eller kom fra menneskelig kontakt med et infisert dyr.

Inntil da hadde «Lablekkasje-teorien» blitt avvist av de fleste forskere som en konspirasjonsteori.

annonse

Nå som rapporten snart skal offentliggjøres, har Kina gått på offensiven. I løpet av de siste ukene har kinesiske kilder ved flere anledninger forsterket påstanden om at Covid-19 ble fremstilt på et laboratorium i USA.

Ved å bruke alt fra rapmusikk til falske Facebook-innlegg, sier eksperter til BBC at «propagandainnsatsen» har lykkes med å overbevise det kinesiske hjemmepublikummet om å være skeptisk til den internasjonale kritikken av Kinas rolle i Covid-19-pandemien. Men det har gjort lite for å legitimere Kina overfor omverdenen.

Fort Detrick

annonse

De fleste amerikanere og europeerne har kanskje aldri hørt om Fort Detrick, men det har blitt et kjent navn i Kina i løpet av de siste to årene.

Flere høytstående representanter for kinesiske myndigheter har lenge antydet at Covid-19 – det nye coronaviruset – ble fremstilt og lekket fra den militære installasjonen i Frederick, Maryland, omtrent 80 km nord for Washington D.C.

Les også: Tidligere sjef for MI6 tror deler av SARS-CoV-2 er menneskeskapt – viser til forskning

En gang i sentrum for det amerikanske biologiske våpenprogrammet, skal Fort Detrick for tiden huse biomedisinske laboratorier som forsker på diverse typer virus – inkludert Ebola og Kopper. Laboratoriet kontroversielle historie har likevel ført til spekulasjoner og anklagelser mot amerikanerne i Kina.

En raplåt av den nasjonalistiske kinesiske gruppen CD Rev som antyder at forferdelige sammensvergelser ble klekket ut i laboratoriet, ble nylig omfavnet av Zhao Lijian, en høytstående talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet.

«”Åpne døren til Fort Detrick, Kast lyst på tett bevoktet hemmelighet…” Denne RAP-låta viser tankene våre,» skrev Zhao i en tweet 11. august.

annonse

Zhao, som er kjent for sin aggressive diplomatiske stil, har lenge spilt en viktig rolle i å spre teorien om at Covid-19 har en «amerikansk opprinnelse». Flere tweets fra kontoen hans i fjor vakte stor oppsikt, inkludert:

«Hva ligger bak nedleggelsen av biolaboratoriet på Fort Detrick? Når vil USA invitere eksperter til å etterforske opprinnelsen til viruset i USA?,» twitret han i juni.

Vedvarende kampanje

I løpet av de siste månedene har denne teorien blitt omfavnet av flere kinesiske diplomater med base i forskjellige land. Den kinesiske statskringkasteren CCTV har også sendt en timelang spesialrapport, kalt «The Dark History behind Fort Detrick» (Den mørke historien bak Fort Detrick), med fokus på brudd på biosikkerhetsrutinene på laboratoriet i 2019. Målet har vært å styrke påstandene om slapp laboratoriesikkerhet fremmet av kinesiske myndigheter og statlige medier. En relatert hashtag har hatt mer enn 100 millioner visninger på Weibo, Kinas versjon av Twitter.

– Vi ser en mer vedvarende kampanje som involverer flere tallrike og geografisk spredte kontoer for å promotere teorien om Fort Detrick, sier Ira Hubert, senior etterforsker og analytiker ved sosialanalysefirmaet Graphika, til BBC.

Les også: Antall urner på likhus i Wuhan sår tvil rundt Kinas offisielle coronavirus-tall

En annen populær teori, fremmet av den nasjonalistiske tabloide avisen Global Times, kobler virusets opprinnelse til en amerikansk coronavirusekspert, Dr. Ralph Baric, samt andre forskere ved Fort Detrick.

Avisen påstår at Dr Baric har fremstilt et nytt coronavirus som er svært smittsomt for mennesker, og siterer en forskningsrapport om virusets smittsomhet fra flaggermus i Nature Medicine, som forskeren fra Nord-Carolina medforfattet.

I et redaktørnotat opplyste det medisinske tidsskriftet at det var klar over at rapporten ble brukt til å spre «den falske teorien,» men dette notatet ble ikke nevnt i Global Times-artikkelen.

Avisen lanserte også en online-begjæring som oppfordret kinesiske internettbrukere til å signere et åpent brev som krever at Verdens helseorganisasjon (WHO) oppretter en uavhengig etterforskning av Fort Detrick. Folk kunne «signere» begjæringen med et enkelt klikk, og oppropet samlet angivelig mer enn 25 millioner «underskrifter».

Kinas siste globale innflytelseskampanje over Covid-19 har kanskje ikke fått mange nye tilhengere i utlandet, men analytikere sier til BBC at Beijing har lykkes med å overbevise hjemmepublikumet

– For det meste er den største bekymringen for den kinesiske regjeringen innenrikslegitimitet, sa Maria Repnikova, professorassistent i global kommunikasjon ved Georgia State University.

annonse Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474