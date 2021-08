annonse

annonse

Une Bastholm mener det som er radikalt er å ikke ta klimakrisen for alvor inn i politikken.

– Når det kommer til klimapolitikken, vil jeg si at det radikale er å fortsette som i dag. Vi er bare ikke vant til å tenke sånn. Vi har vært vant til å tenke at menneskeheten har ubegrenset med miljø rundt oss som vi kan ta av. At vi kan fråtse av naturen uten at det går ut over noen etter oss, sier Bastholm til Vårt Land.

MDG-lederen sier at klimatiltak er langt å foretrekke framfor en natur som svekkes og skiples ut av sin finstilte balanse. Hun tror det vil ta tid å snu utviklingen, og at vi må legge begrensninger på oss selv for å ta vare på miljøet for neste generasjon.

annonse

Les også: Bydelen som gir rent flertall til MDG, SV og Rødt: – Vanskelig for folk på Løkka å forstå at ikke alle lever som dem (+)

– Vi mener at miljø ikke er en enkeltsak. Vi vedtar politikk som er viktig for klima og natur i mange andre komiteer på Stortinget enn i energi- og miljøkomiteen – som transportkomiteen når de meisler ut nye motorveier. Det er den mest konkrete måten vi ødelegger natur på i Norge, som også legger til rette for mer biltrafikk som gir mer utslipp. Det er akutt behov for grønne politikere på tvers av alle komiteer på Stortinget, som har med det grønne perspektivet i alt, sier hun.

Bastholm sier at MDG setter ting i et miljøperspektiv, og mener at olje er galskap.

annonse

– Vi mener at vi ikke kan kalle oss et miljøparti og sitte i eller støtte en regjering som fortsetter å åpne nye felt eller gir nye letetillatelser, som skal begynne å utvinne olje om ti år. I våre øyne er det galskap i den situasjonen vi er i nå, sier hun, og mener at tilbud og etterspørsel er skadelig:

– Det er fordi markedet har hatt fritt spillerom lenge, på bekostning av kloden og naturen.

Omstillingen vil koste, men den vil bli mye dyrere den dagen etterspørselen etter olje og gass forsvinner. Likevel lukker fossilpartiene ørene, akkurat som da IEA og FN ba oss om det samme.

Les også: MDG-populismen står i veien for en viktig debatt om kjøttforbruket vårt (+)

Nestleder og førstekandidat for Miljøpartiet de Grønne i Hordaland, Arild Hermstad, skriver et svar til kommentator i BT, Hans K. Mjelva. Han mente at det finnes bedre måter å redde klimaet på enn å slutte med oljeleting. Hermstad påstår at han har blitt villedet:

– Det er skuffende at Mjelva svelger Tina Brus retorikk rått. Skal Norge fortsette å spy ut olje og gass, mens resten av verden får streng beskjed om å slutte? Som han selv sier, er symboler viktige. Derfor er det så ufattelig viktig at Norge som oljeland viser vei ut av oljealderen, skriver Hermstad i BT, og tror at Saudi-Arabia og Russland også vil slutte med olje:

annonse

– For å kunne forhandle med andre nasjoner om produksjonskutt, må vi gjøre vår del av jobben. Det nytter ikke å be Saudi-Arabia eller Russland om å slutte å produsere olje mens vi selv vil tømme sokkelen til siste dråpe.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474