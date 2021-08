annonse

Sju av ti nordmenn støtter regjeringens plan om å fortsette gjenåpningen av samfunnet i september.

Det kommer frem i en undersøkelse gjort av Norstat for NRK. Statskanalen skriver at 71 prosent av nordmenn vil ha gjenåpning av samfunnet i september.

23 prosent er enten sterkt eller i noen grad imot regjeringens gjenåpningsplan, skriver NRK.

Tall viser at Norge har hatt en smitteøkning i en periode Norge går inn i et kaldere værskifte. Det er likevel kun registrert 811 coronarelaterte dødsfall av over 150 000 smittede.

Nye varianter

Regjeringen, med helseminister Bent Høie i spissen, har tidligere uttalt at Norge vil ha en full gjenåpning i september.

– Slik det ligger an nå, er det når alle har fått to doser i slutten av september. Da vil det være mulig å leve normalt, uten en-meters-regelen og andre innenlands-begrensninger, men hvor vi må ha økt beredskap i samfunnet vårt for nye truende virusvarianter, og hvor vi raskt må kunne innføre tiltak, smittespore og stanse spredning, sa Høie til VG 11.august.

I et nytt intervju med NRK er det imidlertid nye ord fra Høie om hans gjenåpningsplan.

Helseministeren sier at «ingenting er skrevet i stein og understreker at det kan dukke opp uforutsette ting som gjør at gjenåpningen må utsettes».

– Beslutningene tas når alle dataene er på plass, men det er også viktig å fortelle befolkningen hva som er vår beste vurdering fremover, og vår beste vurdering fremover er at når alle over 18 år har fått mulighet til å beskytte seg gjennom vaksinering, så kan vi gå over til et samfunn som er mer normalt, mener Høie.

