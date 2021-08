annonse

annonse

En av reaksjonene, en av de positive, etter mitt siste innlegg i Resett, var spørsmålet «hvorfor nevner du ikke skogens og havets opptak av CO2?».

Innlegget han kommenterte hadde tittelen «De våger ikke tenke selv», og omhandlet våre politikeres aversjon fra å se konsekvensene av vår klimapolitikk i øynene for deretter å revidere denne. Konsekvensene er ikke bare økte strømregninger for hvermannsen, men også tap av vårt komparative fortrinn som lave strømpriser så lenge har gitt oss, ikke minst industrielt!

Så, min gode venn Roger Ledahl pekte derfor på vår naturs store evne til å ta opp CO2, både når det gjelder skogen, men også våre store havområder innenfor 12 milsgrensen, seiler som han er.

annonse

«Det er ikke ubetydelige mengder CO2 som absorberes her», sa han og jeg kan ikke si meg annet enn enig.

Så jeg begynte å lete etter tallene, men de unngikk meg igjen og igjen. Tallene for opptak av CO2 av skogen dukket imidlertid opp og det samme gjorde «besparelsen» av CO2 vi har «utsatt» verden for. Men også kostnadene dette har kostet oss, og det er ikke lite!

I følge SSB har vi klart å redusere utslippene av CO2 fra 54 millioner tonn, i 2006, til 50 millioner tonn nå i 2020. Opptaket av CO2 i 2006 av skogen var på 28 millioner tonn, justert for utslipp fra myrer og jordbruket. Skogens opptak er altså 7 ganger det vi har klart å kutte, sju ganger, tenk på det, og det koster oss ikke noe!

annonse

Hvor mye vårt territoriale hav tar opp fant jeg ikke, men det skulle ikke forundre om det ligger minst på 4-5 millioner tonn i året, ja jeg vil tro det faktisk er mer, uten at jeg vil spekulere mer over dette. Inntrykket er likevel at våre kostbare CO2-besparelser kan vi bare stryke. Norsk natur er langt flinkere enn oss!

Det er oljenæringen som har gjort at vi nå er en netto bidragsyter av CO2, men vi må langt inn på 1970 tallet, for å finne året vi ble det. Før det var Norge en netto opptaker av CO2 til tross for at industrien vår ikke hadde dagens renseteknikk tilgjengelig.

Vi må altså se utslippene i relasjon til vår naturs evne til å ta opp CO2, men dagens politikere vil ikke gjøre dette og årsaken ble pekt på i SSBs artikkel. Det virker som om vi frasa oss denne «retten» til å inkludere skogen i Kyotoavtalen!

Våre politikere med Gro i spissen aksepterte at disse korrigerte tall, som tok hensyn til skogens bidrag, kun skulle inkluderes i CO2 regnskapet for perioden 2008 til 2012, men altså ikke etter dette!

Er det mulig? Dette har jo ingenting med virkelighetens verden å gjøre! Våre naboland Sverige og Finland inkluderer bidragene fra deres skog. Hvorfor skal Norge behandles annerledes? Og hvorfor ga Gro & Co etter? Norge er i realiteten et «synkehull» for CO2!

Spørsmålene blir mange, men dette forklarer også hvorfor AP fortsatt holder fast på at Norge fortsatt må oversvømmes med vindturbiner både til lands og til vanns. Politikken er ikke endret, men det verste av alt er at de såkalte borgerlige partiene har videreført denne dårlige AP-politikken!

annonse

Venstre er blitt eksponenten, men Høyre følger villig med på ferden mot vår ødeleggelse av norsk natur, og økonomi!

Vi bruker rundt 40 milliarder årlig på en politikk som er bygget på sandgrunn, enten det gjelder virkningsgraden av vindturbinene som leverer kun 30% av tiden, når vi neglisjerer skogens opptak av CO2, eller enda verre, når vi ødelegger vårt komparative fortrinn ved å tilnærme strømprisene det europeiske markedet!

Dette er ikke annet en enn en skandale! Men tragedien for Norge er at dette synes å vedvare, for de fleste parti har det samme synet om at dette er bra for Norge og verden!

Våre politikere synes derfor også å lide av en trang til fornektelse. Dagens politiske uføre skyldes ikke bare deres manglende evne til å tenke!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474