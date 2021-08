annonse

annonse

To nye fly fra Afghanistan lander tidlig onsdag på Gardermoen.

De har med til sammen 278 passasjerer, opplyser Utenriksdepartementet.

– Passasjerene inkluderer både norske borgere og andre som kvalifiserer for innreise, samt afghanere med behov for beskyttelse. Det var ingen enslige mindreårige om bord, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en epost onsdag morgen.

annonse

Norge har nå totalt evakuert 652 personer fra Afghanistan til Norge.

– Jeg er glad for at vi de siste dagene har lyktes med å legge til rette for utreise for mange og fylle flyene, til tross for at situasjonen rundt flyplassen er kaotisk og tidvis farlig, sier Søreide.

UD kan ikke garantere for at alle norske borgere som ønsker å reise hjem får hjelp til det i denne omgang.

annonse

– Hvis, eller rettere sagt når, flyplassen stenger for uttransportering, så blir det veldig vanskelig å få folk ut av Afghanistan, sa statsminister Erna Solberg (H) i en kommentar onsdag morgen til situasjonen i Afghanistan og situasjonen til barna som er blitt brakt ut på norske fly.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474