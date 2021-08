annonse

Den muslimske UFC-stjernen Khabib Nurmagomedov liker ikke synet av lettkledde kvinner i bokseringen.

Nurmagomedov la opp i oktober 2020 og har nå kommet med et intervju der han går til angrep på såkalte «Ring girls» (ringjenter), en tradisjon som tilskuerne har satt pris på i mange tiår.

Jentene brukes i kampsporter som boksing, kickboksing og MMA for å vise hva som er neste runde. Første gang en kvinne skal ha ha blitt avbildet med et slikt skilt var i Las Vegas i 1965.

«Sexistisk»

Men nå er det mange som diskuterer om tradisjonen er «sexistisk».

En av de som mener det er Khabib Nurmagomedov:

– Jeg vil ikke fornærme noen, men de er de mest unødvendige menneskene i sporten. Hva slags funksjon har de? Du kan jo vise at det er 2. runde på skjermen. Hva er det de gjør? Vær så snill og forklar meg det, sier den russiske 32-åringen ifølge Yahoo.

Khabib Nurmagomedov: Ring girls are the most useless people in martial arts.

