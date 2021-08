annonse

De voldsomme urolighetene i Portland viser ingen tegn på å avta.

Breitbart melder at det brøt ut kaos på gatene i Portland søndag ettermiddag, da den venstreradikale gruppen Antifa og den høyrenasjonalistiske gruppen Proud Boys braste i hverandre i kamp på åpen gate. Videoer tweetet av flere journalister viser volden som bryter ut mellom de to gruppene, mens Portland Police utførte sitt løfte om ikke å blande seg inn eller gripe inn.

Volden brøt ut i det nordøstlige Portland mellom Antifa-medlemmer bevæpnet med improviserte sprengstoff og Proud Boys bevæpnet med paintballpistoler og andre våpen. Flere videoer fra åstedet viser en voldsom voldseskalering da de to sidene gikk til kamp.

Not sure if they was a failed vehicular attack but a white van crashed near the right-wing rally in NE Portland. It lead to violent clashes in the street between antifa & attendees of the patriotic-themed event. pic.twitter.com/769pUbN1DU — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 22, 2021

The Proud Boys have just left the parking lot of their rally in Portland and things are getting crazy. There are several hundred anti-fascist counter protesters in the area. pic.twitter.com/wyYZHJ6a75 — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) August 22, 2021

Proud Boys hevdet at en hvit varebil kjørt av Antifa forsøkte å kjøre inn i gruppen deres som stod samlet på en forlatt supermarket-parkeringsplass. Etter å jaget Antifa-medlemmene bort, gikk Proud Boys løs på varebilen og veltet den.

PORTLAND: Proudboys flip over an ANTIFA mobile that crashed near the empty parking lot a patriot event was being held at pic.twitter.com/Xbk7OzIszh — Drew Hernandez (@DrewHLive) August 22, 2021

Antifa skal ha kastet improvisert sprengstoff på Proud Boys, som svarte med å skyte tilbake med paintballpistoler og angripe Antifa-motdemonstranter.

Et annet kjøretøy, angivelig kjørt av Antifa, så ut til å kjøre inn i folkemengden av Proud Boys, som svarte med å vandalisere varebilen.

Antifa fortsetter å trekke seg tilbake mens Proud Boys avanserer. Begge sider fortsetter de voldelige handlingene mot den andre mens politiet ikke er å se noen steder.

Members of the Antifa and Proud Boys clash in Portland pic.twitter.com/KQe14XNQ0y — The Intrepid Journalism (@Vegz05) August 23, 2021

