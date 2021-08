annonse

Rundt 200 biler sto i brann i et garasjeanlegg i Märsta nord for Stockholm natt til torsdag.

– Det er som en smelteovn. Det brenner for fullt. Vi prøver så godt vi kan å slukke, men det er for varmt til at vi kan gå tett innpå, sier redningsleder Magnus Bengtsson ved 3-tiden, skriver NTB.

Anslo først at det var minst 100 biler som brant og senere ble tallet oppjustert til rundt 200.

Det er hørt enkelte eksplosjoner fra brannen.

– All røyk er farlig, og med hundre biler som brenner, er det klart at den ikke er bra for helsen, sier Bengtsson og ber folk lukke vinduer og dører og skru av ventilasjonsanlegg.

Det er foreløpig ikke klart hvordan brannen startet.

