En afghansk helsekilde melder at minst 60 afghanere ble drept i angrepet i Kabul, skriver Wall Street Journal.

Pentagon melder at tolv amerikanske soldater også er drept.

WSJ siterer en høytstående afghanske helsekilde på dødstallet. New York Times melder på sin side at minst 30 til 40 personer er drept.

Fra før har Taliban i en uttalelse bekreftet at minst 13 personer, blant dem barn, mistet livet, skriver Reuters.

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid sier til Tolo News at minst 52 personer ble såret og at det er flere døde, men at dødstallet er uklart.

Pentagon har bekreftet at det var to eksplosjoner og skyting i forbindelse med angrepet.

Den første eksplosjonen skjedde ved Abbey-porten utenfor flyplassen, der flere tusen har samlet seg siste tiden, før det smalt ved Baron-hotellet like ved kort tid etter.

Et øyevitne NRK har snakket med forteller at det lå minst 30 livløse personer utenfor Abbey-porten, og at det var minst 50 personer som var såret.

– Vi kan bekrefte at eksplosjonen ved Abbey-porten var et angrep som førte til at et antall amerikanske og sivile borgere er såret eller drept, skriver Pentagon-talsmann John Kirby på Twitter.

Ifølge amerikanske kilder skal det ha funnet sted et selvmordsangrep utenfor flyplassporten.

