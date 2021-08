annonse

Motstandere av corona-nedstengning og vaksinepass tok seg inn i lokalene til ITV og Daily Mail mandag ettermiddag.

Aksjonen fra demonstrantene som tok seg inn i bygningen til mediekanalene er en av flere de siste ukene. Alt ble vist på sosiale medier der folk la ut videoer og streamet live.

Demonstrantene ropte at de ville ha frihet og at mediene sprer propagnda og løgn om vaksinen og coronapandemien. De skylder på media for å fremme innføringen av coronpass, som de anser som uforenelig med britiske verdier.

Politiet stod vakt inne i bygningen, men de hadde problemer med å holde demonstrantene unna. The Sun omtaler hendelsen som «sjokkerende».

Det er ikke første gang folk forsøker å ta seg inn i bygningene til medielokaler i England.

For noen uker siden prøvde flere å ta seg inn i BBCs lokaler. Demonstrantene ropte «skam dere» og «nei til vaksinepass» under demonstrasjonen.

Vaksinepapirer

Hundretusenvis av mennesker verden rundt har demonstrert i flere byer mot innføringen av coronpass og vaksinetvang.

I Frankrike er det allerede innført en ny lov som gjør det forbudt for folk å oppsøke cafe og restauranter om de ikke har coronapass-papirene i orden. Politiet i landet tar seg inn på caféer for å sjekke om de har husket passet sitt.

In France, the police are patrolling restaurants asking to see health papers. Even more concerning than such open fascism, is the people willfully complying with it.

Discrimination based on health choices is wrong.

STOP Medical Apartheid. pic.twitter.com/6tzGhE3ICc

— Dr. Simone Gold (@drsimonegold) August 14, 2021