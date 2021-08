annonse

annonse

Da jeg var i militæret etter rekruttskolen på Gardermoen, var jeg på Kjevik flyplass utenfor Kristiansand.

Jeg var 24 år da og hadde tatt ingeniørhøgskole på forhånd. Da fikk jeg en fin jobb der som lærer på Luftforsvarets tekniske skole og underviste elevene i elektronikk, matematikk og digitalteknikk. Jeg hadde en fin tid der.

En fredag jeg kjørte hjem til Mandal hadde jeg en passasjer. Det var på vinteren. Vi kjørte parallellt med rullebanen den første delen av turen. Han spurte meg: «Petter, hvorfor spinner ikke flyene når de tar av i så stor fart?»

annonse

Jeg skjønte jo at han ikke var den mest begavede personen jeg har truffet. I dag er han politiker.

Les også: Vindkraft seiler under et tvilsomt klimaflagg

Senere studerte jeg videre og tok også et fag om U-lineære diffensialligninger. Der kom jeg bort i Lorentz ligninger for været. De er utforutsigbare på lang sikt. Det er disse modellene meteorologene bruker i dag. Uansett hvor store datamaskiner du har, hjelper det ikke. Det er derfor værprognosen stemmer ganske bra for en dag eller to, men en uke frem er det ren statistikk. Hvor mange vet dette?

annonse

Klima er været på lang sikt. Hvordan kan vi da forutsi temperaturen flere år framover? Matematisk sett er det en umulighet. Klimaet er et virvar av ulineære sammenhenger. Klimaet endrer seg stadig. Vi har hatt varme perioder før. Å si at klimaendringen nå er menneskeskapt har vi absolutt ingen statistisk signifikans for å påstå.

Hvem er det som sitter på Stortinget? Er det ingeniører? Nei det er et stort flertall av sykepleiere, lærere og annet rask (med all respekt, det siste var et fortvilet forsøk på humor!). De har ikke peiling på hvordan naturen oppfører seg.

Derfor må de høre på andre. Men jeg kan BEVISE at klimaet er uforutsigbart. Hvorfor skal vi da bruke milliarder av kroner på nytteløse klimatiltak, bruke opp oljefondet og ødelegge framtiden for våre barn?

Jeg bare spør…

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474